Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Ñíåãîâàëåæèòå ùå ïðîäúëæàò äî êðàÿ íà ñåäìèöàòà!
Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 15:20 / 22.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Ruse24.bg
Óñëîæíåíàòà ìåòåîðîëîãè÷íà îáñòàíîâêà â íàøàòà ñòðàíà ùå ïðîäúëæè è ïðåç ñëåäâàùèòå äíè. Ñíåãúò è ïîíèæàâàíåòî íà òåìïåðàòóðèòå ñå äúëæàò íà áàâíî ïîäâèæåí ñðåäèçåìíîìîðñêè öèêëîí. Òîâà êàçà ïðåä Íîâà òâ ñèíîïòèêúò îò ÁÀÍ Êðàñèìèð Ñòîåâ. Ñëåä ñíåãîâàëåæà, çàïî÷íàë ïðåç èçìèíàëàòà íîù, ïî-äåáåëà áÿëà ïåëåíà ùå ïîêðèå Çàïàäíà è Ñåâåðíà Áúëãàðèÿ, êàêòî è Ïðåäáàëêàíà. Ñàìî â þãîèçòî÷íèòå ðàéîíè ñíåæíà ïîêðèâêà íÿìà äà ñå îáðàçóâà.

Â ñèëà å è îðàíæåâ ïðåäóïðåäèòåëåí êîä çà îïàñíî âðåìå. Â ïåòúê îêîëî îáÿä âàëåæèòå îò ñíÿã ùå îòñëàáíàò, íî çà êðàòêî. Ïðåç íîùòà ñðåùó ñ
úáîòà îòíîâî ùå çàâàëè îáèëíî â ìíîãî ðàéîíè îò ñòðàíàòà. Â íà÷àëîòî íà ñëåäâàùàòà ñåäìèöà òåìïåðàòóðèòå ùå çàïî÷íàò äà ñå ïîâèøàâàò, íî âúïðåêè òîâà ùå îñòàíàò ïî-íèñêè îò îáè÷àéíèòå çà êðàÿ íà ìàðò. Íà 27 ìàðò íîâ ñðåäèçåìíîìîðñêè öèêëîí ïàê ùå äîíåñå âàëåæè, íî òå âå÷å ùå áúäàò îò äúæä. 




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 154
22.03.2018 »
22.03.2018 »
21.03.2018 »
20.03.2018 »
19.03.2018 »
19.03.2018 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/26 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Ìíîãî õóáàâî ÷å èìàì îùå êèñåëî çåëå ó áèäîíÿ è ñëàíèíà ó êà÷åòî .ðŸ˜œ
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ìàðò 2018 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Àêòóàëíè òåìè
Âåëèêäåí 2018
ÒÂ ñåçîí 2017/2018
Çèìà 2017/2018 ã.
Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2017/2018
Íàìåðèõà òÿëî íà äåòå â êóôàð
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: