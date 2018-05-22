Øåôúò íà ÊÀÒ-Áëàãîåâãðàä ñè òðúãíà îò ðàáîòà ñ áåëåçíèöè

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Ñòîèöîâ áåøå èçâåäåí ñ áåëåçíèöè îò ñãðàäàòà íà ïúòíàòà ïîëèöèÿ, çà äà çàïî÷íå îáèñê íà íåãî è àâòîìîáèëà ìó. Òîé êàçà, ÷å ñå ÷óâñòâà íåâèíåí è àðåñòúò å ðåçóëòàò îò ñèãíàë ïî ìåäèéíè ïóáëèêàöèè.
Òîé âèçèðà ïóáëèêàöèè, ñïîðåä êîèòî å áèë ÷àñò îò êîðóïöèîííà ñõåìà ñ ó÷àñòèåòî íà äèëúðè íà àâòîìîáèëè. Òâúðäè ñå, ÷å ñðåùó îïðåäåëåíà ñóìà õîðà, êîèòî èñêàò äà ðåãèñòðèðàò àâòîìîáèëèòå ñè, óñïÿâàò äà ãî íàïðàâÿò áúðçî, äîêàòî äðóãè ÷àêàò ïî äâà äíè. Îñâåí Ñòîèöîâ èìà è äðóãè çàäúðæàíè ïúòíè ïîëèöàè.
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íà 22.05.2018 ã.
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íà 22.05.2018 ã.
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