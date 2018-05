Нов секс скандал с известен актьор бушува в Холивуд

© Нов секс скандал, включващ името на известния актьор Морган Фрийман, бушува в Холивуд. Миналия месец изплуваха наяве твърдения, че той е имал сексуални отношения с Идън Хайнс, която беше убита преди три години. Тя е внучка на актьора, но не е негова кръвна родственичка, защото е дъщеря на осиновената от него Жанет Дин. Сега пък млада асистентка твърди, че е повалена работата на мечтите ѝ заради актьора. През лятото на 2015 г. тя започва работа за филма "Going In Style" ("Обир със стил") - комедия за банков обир с участието на Морган Фрийман, Майкъл Кейн и Алън Аркин, съобщава CNN, цитирана от "Блиц". Но след няколко месеца работата ѝ бързо се превърнала в тормоз, каза тя пред телевизията. По думите ѝ Фрийман я е подложил на нежелани докосване и коментари за фигурата и дрехите ѝ почти ежедневно. Фримън си поставял ръката в долната част на гърба ѝ или да я потупвал по дупето, каза тя. При един от случаите Фрийман "продължавал да се опитва да повдигне полата ѝ и да я пита дали носи бельо.



Той никога не успя да вдигне полата ми, каза тя - той я докосваше и се опита да я вдигне, но се отдалечи и после се опита отново. В края на краищата Алън [Аркин] му направи забележка, за да го накара да спре. Морган се изплаши и не знае какво да каже. Неуместното поведение на Фрийман не се ограничавало само до този случай. Друга жена, която е била старши член на продуцентския екип на филма "Now You See Me" ("Зрителна измама") през 2012 г., казва. че актьорът многократно е тормозил нея и нейната помощничка, като е направила коментари за телата им. "Той коментира телата ни ... Знаехме, че ако дойде... не трябва да носим дрехи с деколте, които да покажат гърдите ни, да не носим нищо, което да очертава дупетата ни, което означава, че не носим дрехи, - каза тя. Общо осем жени заявяват, че са били жертва на това, което някои наричат ​​тормоз, а други наричат неподходящо поведение на Фрийман.



На 80-годишна възраст, Фрийман е една от най-големите звезди на Холивуд, с филмова кариера, която обхваща почти пет десетилетия. Неговите роли във филми като "Да возиш мис Дейзи" и "Изкуплението Шоушенк" в края на 80-те и началото на 90-те го правят име в гилдията. Той печели Оскар за най-добър поддържащ актьор през 2004 г. за "Момиче за един милион долара" и спечели четири други номинации за Оскар. Озвучителната му работа също стана емблематична, включително за документалните филми "The Long Way Home" ("Дълъг път към вкъщи") и "March of the Penguins" ("Походът На Императорите), отличени с Оскар.