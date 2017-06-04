Ó÷èòåëêà ñêàíäàëèçèðà íà áàëà, ñåäíà â ñêóòà íà ñâîé ó÷åíèê

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Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 10:48 / 27.05.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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"Â ïîñëåäíî âðåìå ñå ïîÿâèõà ïóáëèêàöèè çà íåïðèñòîéíî ïîâåäåíèå íà ó÷èòåëè è ó÷èòåëêè íà áàëîâåòå íà ó÷åíèöèòå. Àç ñúì ìàéêà íà äåòå îò Ìåõàíîòî(ÏÃÌÅÅ) â Áóðãàñ è ñúì áåçêðàéíî âúçìóòåíà îò òîâà, êîåòî ìè ïîêàçà ñèíúò ìè", ïèøå â ñèãíàëà ñè äî ÁËÈÖ âúçìóòåíà ðîäèòåëêà, ïîïàäíàëà íà ñêàíäàëíèòå êàäðè.

"Ñúçäàâà ñå óæàñíî âïå÷àòëåíèå. Ñúæàëÿâàì, ÷å òðÿáâà äà ãî êàæà, íî òîâà å ïîâåäåíèå íà ëåêà æåíà, êîÿòî å ñåäíàëà â ñêóòà íà ó÷åíèê, â ïîçà "Ìîíèêà Ëþèíñêè“ ñ åðîòè÷åí ïîäòåêñò. Òîâà ëè å ñúâðåìåííîòî îáðàçîâàíèå? Íà êàêâè ìîðàëíè è íðàâñòâåíè öåííîñòè ãè å íàó÷èëà òàçè ãîñïîæà? Áåçêðàéíî ñúì âúçìóòåíà è èçóìåíà êàê ìîæå äîðè ñàìàòà ãîñïîæà äà êà÷è ñíèìêàòà â ñîöèàëíèòå ìðåæè. Íèùî äîáðî íå íè î÷àêâà êàòî íàöèÿ! Æàëêî, ìíîãî æàëêî!", ïèøå îùå ïîòðåñåíàòà ìàéêà.




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