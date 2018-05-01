Ìàñîâî íàåìàò ïåíñèîíåðè â õîòåëèòå è ðåñòîðàíòèòå ïî ìîðåòî

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Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 12:51 / 30.05.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ìàñîâî íàåìàíå íà ïåíñèîíåðè çà îáñëóæâàù ïåðñîíàë òå÷å â õîòåëèòå è ðåñòîðàíòèòå ïî ìîðåòî. Òîâà ñúîáùè ïðåä "Ìîíèòîð“ äèðåêòîðúò íà Èíñòèòóòà çà àíàëèçè è îöåíêè â òóðèçìà Ðóìåí Äðàãàíîâ.

Ïðè÷èíàòà çà íàçíà÷àâàíåòî íà õîðà â ïåíñèîííà âúçðàñò çà îïðàâÿíå íà ëåãëà è ìèåíå íà ÷èíèè å ëèïñàòà íà êàäðè â êóðîðòèòå. Íàåìàíåòî èì îáà÷å íå ðåøàâà ïðîáëåìà, òúé êàòî ñ íàïðåäâàíåòî íà âúçðàñòòà ñëóæèòåëèòå ñòàâàëè ïî-íåðàáîòîñïîñîáíè. Îñâåí òîâà ñå ïîÿâÿâàò ðåä çäðàâîñëîâíè ïðîáëåìè, êîèòî íå èì ïîçâîëÿâàëè äà èçïúëíÿâàò çàäúëæåíèÿòà ñè.

Êúì ìîìåíòà ëèïñàòà íà ïåðñîíàë ïî ìîðåòî å îêîëî 15%, íî ðåàëíèÿò íåäîñòèã ùå ñè ïðîëè÷è â íà÷àëîòî íà þíè, êîãàòî çàïî÷âà è àêòèâíèÿò ñåçîí, îáÿñíÿâàò åêñïåðòèòå.

Îñíîâåí ïðîáëåì çà ñòàãíàöèÿòà â òóðèçìà å ïðåêúñíàòà âðúçêà ìåæäó îáðàçîâàíèå è ðåàëèçàöèÿ íà ó÷åíèöèòå. "Ãîëÿìà ÷àñò îò çàâúðøâàùèòå åçèêîâè ãèìíàçèè íå çíàÿò, ÷å èìàò ïðîôåñèîíàëíî îáðàçîâàíèå, ò.å. òå ìîãàò äà ðàáîòÿò êàòî åêñêóðçîâîäè“, îáÿñíè Äðàãàíîâ.









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