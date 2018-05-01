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Äíåñ, îêîëî 06:00 ÷., å ñúîáùåíî, ÷å "ÁÌÂ Õ" å ñàìîêàòàñòðîôèðàë íà áóë. "Â. Ëåâñêè" âúâ Âàðíà. Íà ìÿñòîòî âåäíàãà å èçïðàòåí åêèï íà ñåêòîð "Ïúòíà ïîëèöèÿ", íî âîäà÷úò íå å óñòàíîâåí íà ìÿñòîòî íà ïðîèçøåñòâèåòî è ñà ïðåäïðèåòè äåéñòâèÿ ïî óñòàíîâÿâàíåòî ìó.
Êúì 11:00 ÷. âîäà÷úò è ñîáñòâåíèê íà êàòàñòðîôèðàëèÿ àâòîìîáèë å óñòàíîâåí - 39 ãîäèøåí ìúæ îò Âàðíà, ñúùèÿò å ñàíêöèîíèðàí ïî àäìèíèñòðàòèâåí ðåä, êàòî çà äîïóñíàòèòå íàðóøåíèÿ Çàêîíà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà ïðåäâèæäà ëèøàâàíå îò ïðàâî äà ñå óïðàâëÿâà ÌÏÑ çà ñðîê äî 6 ìåñåöà è ïàðè÷íà ñàíêöèÿ. Íÿìà íàíåñåíè ùåòè ïî ïúòíàòà èíôðàñòðóêòóðà.
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