Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Ïîëèöèÿòà áúðçî õâàíà èçáÿãàëèÿ øîôüîð, ïðåîáúðíàë áàðîâñêèÿ äæèï
Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 12:05 / 31.05.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Ruse24.bg
âèæ ãàëåðèÿòà
Ïîëèöèÿòà õâàíà øîôüîðà íà äæèïà, êîéòî èçáÿãà ñëåä êàòàñòðîôàòà òàçè ñóòðèí, çà êîÿòî Varna24.bg ñúîáùè. Åòî êàêâî êàçâàò îò ÎÄÌÂÐ-Âàðíà:

Äíåñ, îêîëî 06:00 ÷., å ñúîáùåíî, ÷å "ÁÌÂ Õ" å ñàìîêàòàñòðîôèðàë íà áóë. "Â. Ëåâñêè" âúâ Âàðíà. Íà ìÿñòîòî âåäíàãà å èçïðàòåí åêèï íà ñåêòîð "Ïúòíà ïîëèöèÿ", íî âîäà÷úò íå å óñòàíîâåí íà ìÿñòîòî íà ïðîèçøåñòâèåòî è ñà ïðåäïðèåòè äåéñòâèÿ ïî óñòàíîâÿâàíåòî ìó.

Êúì 11:00 ÷. âîäà÷úò è ñîáñòâåíèê íà êàòàñòðîôèðàëèÿ àâòîìîáèë å óñòàíîâåí - 39 ãîäèøåí ìúæ îò Âàðíà, ñúùèÿò å ñàíêöèîíèðàí ïî àäìèíèñòðàòèâåí ðåä, êàòî çà äîïóñíàòèòå íàðóøåíèÿ Çàêîíà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà ïðåäâèæäà ëèøàâàíå îò ïðàâî äà ñå óïðàâëÿâà ÌÏÑ çà ñðîê äî 6 ìåñåöà è ïàðè÷íà ñàíêöèÿ. Íÿìà íàíåñåíè ùåòè ïî ïúòíàòà èíôðàñòðóêòóðà.









Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Aíîíèìåí
ïðåäè 4 ÷. è 24 ìèí.
+2
 
 
òîâà å òî õåì çàìàåí õåì ñ âèñîêà ñêîðîñò èíàê íå âèæäàì ëîãèêà êàê ñå îáðúùà òàêúâ,,çâÿð,, è òî íà ðàâåí ó÷àñòúê.
Aíîíèìåí
ïðåäè 5 ÷. è 16 ìèí.
+2
 
 
ïèÿí íåçíàì, àìà êîé ãî çíàå íà êîëêî ëèíèè å áèë. ïî-äîáðå äà èçáÿãà, òàêà ñàíêöèÿòà ìó å íàïðàâî ñìåøíà â ñðàâíåíèå ñ òîâà, êîåòî ùåøå äà îòíåñå, àêî áåøå äóõàë íà äðåãåðà
+2
 
 
Íÿìà íà÷èí äà íå å áèë ïèÿí íà ìîòèêà!
+2
 
 
Áåçîáðàçèå å òàêîâà áåçðàçñúäíî øîôèðàíå è áÿãàíå îò ìåñòîïðåñòúïåíèå äà ñå íàêàçâàò ñàìî ñ øåñò ìåñåöà ëèøàâàíå íà øîôüîðñêè ïðàâà. À àêî èìàøå ïîñòðàäàëè è óáèòè? À, äà, òîãàâà íÿìàøå äà èìà íèêàêâî íàêàçàíèå çà íàãëåöà.... Áåçîáðàçèÿ áåç êðàé. Äîêîãà? À äà ñå îáçàëîæèì ëè êîëêî ïðîìèëà å èìàë â êðúâòà ñè â 6.00? Íÿìà íóæäà....
+3
 
 
Çà 5 ÷àñà óñòàíîâèõà,êîé å ñîáñòâåíèêà íà ðåãèñòðèðàí àâòîìîáèë ñ äîêóìåíòè â íåãî!?ðŸ˜± Ïîëèöèÿòà å íàïðàâèëà è íåâúçìîæíîòî! Áðàâî!áàÿ ñà ñå ïîèçïîòèëè.ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ìàé 2018 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Àêòóàëíè òåìè
Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2017/2018
ÒÂ ñåçîí 2017/2018
Ãðèãîð Äèìèòðîâ íà òóðíèðè ïðåç 2018 ã.
Àáèòóðèåíòñêè áàëîâå
Äåòå óáè ñîáñòâåíèê íà çàâåäåíèå
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: