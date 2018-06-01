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|Àïîêàëèïòè÷íà êàðòèíà âúâ Âàðíà! Âàäåòå ëîäêèòå!
Óëèöèòå è áóëåâàðäèòå âúâ Âàðíà ñà ïîä âîäà è ïî÷òè íåïðîõîäèìè. Àâòîìîáèëèòå åäâà ïðåìèíàâàò, ñïîäåëÿò õîðà, çàêúñàëè â íàâîäíåíèÿòà.
Ïîäëåçúò "Øèïêà", êàêòî è äðóãè ïîäëåçè â ãðàäà, ñà ïúëíè ñ âîäà. Äîðè íîâèÿò áóë."Ïðèìîðñêè", êîéòî íàñêîðî áå ðåìîíòèðàí è ñå ïðåäïîëàãà, ÷å ùå èìà äîáðà îòâîäíèòåëíà ñèñòåìà, ñúùî íå ìîæå äà ïîáåðå ðåêèòå îò äúæäîâíà âîäà, êîèòî ñå ñòè÷àò ïî íåãî.
Íà ìíîãî íàòîâàðåíè áóëåâàðäè â ãðàäà áóðÿòà å ñúáîðèëà êëîíè.
Àêî âè ñå íàëàãà äà ïúòóâàòå íàé-äîáðå å äà ãî íàïðàâèòå íå ñ ïðåâîçíî ñðåäñòâî, à ñ ïëàâàòåëåí ñúä, øåãóâàò ñå âàðíåíöè, âúïðåêè, ÷å ïîëîæåíèåòî íèêàê íå å âåñåëî.
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