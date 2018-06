Стана ясно защо Слави осъди "Господарите", проговори и дългокосият арменец

© След 8-годишна съдебна епопея, шоуменът Слави Трифонов е осъдил забавното предаване "Господари на ефира" за над 13 000 лв. заради нарушени авторски права, побърза сам да се похвали Дългия в личния си профил във Фейсбук.



"ВКС потвърди решението на Софийски апелативен съд, с което окончателно осъдих предаването "Господари на ефира" за нарушаване на авторското право по отношение на "Шоуто на Слави". Съдът ги задължи да платят 13 хиляди 38 лева и 25 стотинки. Това дело не беше за пари, а за справедливост. Затова ще даря цялата сума на организацията на майките, грижещи се за децата с увреждания", съобщи Трифонов.



Според съда, компанията "Глобъл вижън" е нарушила авторските права на вечерното шоу, като е използвала неправомерно кадри от предаването. На първа инстанция съдът решил, че нарушение няма, но Слави се заинатил да ги съди до дупка. 3 години след старта на първото дело адвокатите на Слави убедили магистратите, че "Господари на ефира" нарушава Закона за авторското право, излъчвайки откъси от предаването без съгласието на продуцента му. Последната инстанция също отсякла, че Законът е на страната на фирмата на Трифонов "Седем-осми".



Враждата между двама от най-маститите тв продуценти у нас не е от вчера. Маги и Слави не си говорят от години. Заради враждата помежду им Трифонов категорично отказал да членува в Асоциацията на телевизионните продуценти, в която освен Халваджиян, членуват всички родни продуценти сред които са Любо Нейков, Евтим Милошев, Иван Христов, Андрей Арнаудов и Красимир Ванков. Парадоксалното е, че Халваджиян е заснел три от най-успешните клипове на Трифонов – на хита "Why?", любимата на шоумена песен "Йовано, Йованке", както и "Любовта е отрова", с която Слави и Софи Маринова участваха в българската "Евровизия".



"Hямa oмpaзa или дpyги пoдoбни чyвcтвa. Toвa, ĸoeтo щe ĸaжa, e, чe cъc Cлaви пpocтo нe ĸoнтaĸтyвaмe. Bceĸи cи живee живoтa тaĸa, ĸaĸтo гo paзбиpa, тъй ĸaтo oчeвиднo имaмe дocтa paзлични виждaния ĸaтo цялo. Дa, paбoтили cмe зaeднo, нo xapaĸтepитe ни нe cи пacвaт. Aĸo бяxмe пpoдължили или aĸo тeпъpвa възoбнoвим oтнoшeниятa cи, тoвa, ĸoeтo щe cтaнe, e пocтoяннo дa cмe в paзпpaвии и cĸaндaли. He e зa мeн тoвa нeщo и зaтoвa пpeдпoчитaм дa нe ce cpeщaм c нeгo", oтĸpoвeнo е признавал дългокосият арменец.



Миналата пролет "Шоуто на Слави" бе цензурирано като епизодът с гостуването на скандалния разследващ журналист Васил Иванов не бе излъчен, а ръководството на Би Ти Ви разпространи позиция, че съдържанието на шоуто не отговаряло на стандартите на телевизията. По-късно Васил Иванов и екипа на Дългия дадоха съвместна пресконференция, на която показаха неизлъчения материал, който трябваше да даде отговор защо малко преди това журналистът напусна Нова телевизия. Ситуацията накара за пореден път Маги да захапе шоумена с язвителен коментар и го призова да скъса договора си с Би Ти Ви.



"Ако не харесваш работодателя си, просто напускаш! Ако работодателя ти те цензурира, напускаш и даваш пресконференция! Преди години Би Ти Ви се опита да цензурира "Господарите" и ние си разтрогнахме договора, напуснахме Би Ти Ви и дадохме пресконференция. За това естествено се иска доста смелост. Слави два пъти го цензурират той втори път ще дава пресконференция, но не напуска. Сигурно ако го цензурират трети път, ще даде пак пресконференция и ще си чака четвъртото цензуриране, за да си даде четвъртата пресконференция", заяви тогава Халваджиян.