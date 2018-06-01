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|Íàø åâðîäåïóòàò ïîáåñíÿ: Êðåòåíèÿ! Òîçè øîôüîð äà áúäå áèò ñ òîÿãè è óâîëíåí!
"Åìáëåìàòè÷íà êðåòåíèÿ è âòðåùÿâàùà áåçîòãîâîðíîñò. Òî÷íî òåçè êðåòåíè, êîèòî ìèíàâàò ïðåç æï ïðåëåç ïðè ñïóñíàòà áàðèåðà è ðàáîòåùà çâóêîâà è ñâåòëèííà çàáðàíèòåëíà ñèãíàëèçàöèÿ, ñà ñúùèòå, êîèòî âå÷åð ïñóâàò ïðåä òåðåâèçîðà è îáÿñíÿâàò íà âñè÷êè, ÷å "íÿìà òàêàâà ñêàïàíà äúðæàâà". À âîäà÷úò íà ó÷åíè÷åñêèÿ àâòîáóñ, êîéòî ïðåêàðà äåöàòà ïðåç ïðåëåçà, òðÿáâà äà áúäå ïðåáèò ñ òîÿãè è óâîëíåí íåçàáàâíî. Èçïðàùàì òîâà íà ÊÀÒ è Ìèíèñòåðñòâîòî íà îáðàçîâàíèåòî, çà äà ðàçáåðà êàê ñå êàçâà òîçè õóáàâåö", íàïèñà òîé âúâ Ôåéñáóê.
Êîìåíòàðè (8)
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