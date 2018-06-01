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Íàø åâðîäåïóòàò ïîáåñíÿ: Êðåòåíèÿ! Òîçè øîôüîð äà áúäå áèò ñ òîÿãè è óâîëíåí!
Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 14:28 / 08.06.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Ôåéñáóê
Âèäåî óñïÿ äà âáåñè áúëãàðñêèÿ åâðîäåïóòàò Àíãåë Äæàìáàçêè. Òîé ñïîäåëè âèäåî, êîåòî ïîêàçâà êàê íÿêîëêî êîëè è ó÷èëèùåí àâòîáóñ ìèíàâàò ïðåç æï ïðåëåç, âúïðåêè ÷å ñà ñïóñíàòè áàðèåðèòå, çàáðàíÿâàùè ïðåìèíàâàíåòî íà ÌÏÑ.

"Åìáëåìàòè÷íà êðåòåíèÿ è âòðåùÿâàùà áåçîòãîâîðíîñò. Òî÷íî òåçè êðåòåíè, êîèòî ìèíàâàò ïðåç æï ïðåëåç ïðè ñïóñíàòà áàðèåðà è ðàáîòåùà çâóêîâà è ñâåòëèííà çàáðàíèòåëíà ñèãíàëèçàöèÿ, ñà ñúùèòå, êîèòî âå÷åð ïñóâàò ïðåä òåðåâèçîðà è îáÿñíÿâàò íà âñè÷êè, ÷å "íÿìà òàêàâà ñêàïàíà äúðæàâà". À âîäà÷úò íà ó÷åíè÷åñêèÿ àâòîáóñ, êîéòî ïðåêàðà äåöàòà ïðåç ïðåëåçà, òðÿáâà äà áúäå ïðåáèò ñ òîÿãè è óâîëíåí íåçàáàâíî. Èçïðàùàì òîâà íà ÊÀÒ è Ìèíèñòåðñòâîòî íà îáðàçîâàíèåòî, çà äà ðàçáåðà êàê ñå êàçâà òîçè õóáàâåö", íàïèñà òîé âúâ Ôåéñáóê.












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Öÿëàòà ðàáîòà áúëãàðñêà å òàêàâà.
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Òåçè ñè ïðîñÿò ñìúðòòà.Çà òàêèâà íÿìà ñúæàëåíèå îò ìåí.
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Ìíîãî èíòåðåñíî, êàêâî ñòàíàëî â íÿêîÿ îáëàñò â êîÿòî 90% ñà öèãàíè, à 10% ñà ïîìàöè. Àìè äà ìðàò ìàíãàëèòå êàòî èñêàò, íà êîé ìó äðåìå.
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Êíèæêèòå íà òðóï÷åòà...âèæäàò ñå äîáðå íîìåðàòà íà êîëèòå...!!! ðŸ˜¡
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Åòî, çàòîâà äúðæàâàòà íè å íà òîâà ïîëîæåíèå, çàåäíî ñ óïðàâíèöèòå íè- ïðîñò íàðîä- ñëàáà äúðæàâà!
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