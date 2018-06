Самоуби се един от най-големите готвачи в света

© Getty Images/Guliver Известният в цял свят топ готвач, автор и телевизионна звезда що се отнася до кулинарията Антъни Бурдейн се е самоубил, съобщава CNN. Телевизията публикува и специално обръщение заради смъртта на големия готвач, в което го описва като човек, който винаги е изумявал с таланта си и който ще липсва изключително много. Бурдейн е извършил самоубийството във Франция, където е работел по нов епизод от поредицата Part Unknown, чийто 11-ти сезон беше пуснат премиерно само преди месец. Френският топ готвач Ерик Рипер е намерил Бурдейн мъртъв в стаята му.



Световният успех на Бурдейн тръгва от статията "Не яжте, преди да прочетете това", която чрез The New York Times става изключително популярна. Де факто тя дава началото на книгата "Поверително от кухнята" - автобиографията на Бурдейн. От книгата става ясно, че Бурдейн се влюбва в храната, опитвайки за първи път стрида направо от рибарска лодка в Южна Франция. След "Поверително от кухнята" идва телевизионната поредица A Cook`s Tour. В 22 епизода Бурдейн представя пътуванията си из различни държави по света в търсене на перфектното ястие. Подобно на Дарвин той се възхищава от нестандартните ястия и техники на готвене. По собствените му думи той е опитвал овчи тестиси в Мароко, яйца от мравки в Мексико и око на тюлен на "забравено от бога място". Едноименната книга, написана след края на пътешествието му, става отново изключително популярна и стига до върховете на американските и британски класации.



Кулинарните му книги с рецепти също имат голям успех сред професионалистите и любителите. През 2005 година стартира и новата телевизионна поредица на Бурдейн "Антъни Бурдейн: Без задръжки", на която Бурдейн е водещ и в същото време готви, понякога странни вкусотии като препечен ректум от африкански глиган. В края на 2011 г. се появява и поредната му телевизионна изява – "The Layover".