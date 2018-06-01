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Бургаски пенсионер с "Голф" блъсна и уби руснак на колело в Поморие
Източник: Ruse24.bg 12:56 / 18.06.2018 Отпечатай Изпрати
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На 16 юни, около 12.45 ч. на улица «Княз Борис І» пред хотел «Сънсет Ризорт» в Поморие, лек автомобил «Фолксваген Голф», с бургаска регистрация, управляван от 73-годишния К.Х. от Бургас по неустановени до момента причини блъска велосипедиста С.Я., 71-годишен, руски гражданин, продължително пребиваващ в Поморие, който е откаран в УМБАЛ – Бургас, където около 15.30 ч. починал вследствие на получените от катастрофата наранявания. По случая в Районно управление – Поморие е образувано досъдебно производство.









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Aнонимен
преди 2 ч. и 59 мин.
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Пенсионерът няма вина! Голфовете налитат на руснаци и за това трябва да се забранят!
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