ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Ùúðêåë÷åòàòà çàãèíàëè çàðàäè íåàäåêâàòíà ðåàêöèÿ íà "Åíåðãî-Ïðî"
Ïî äàííè íà ÌÂÐ êúì 8 ñóòðèíòà ìåñòíè æèòåëè, æèâååùè â íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò äî ñòúëáà, âúðõó êîéòî ïðåç ïðîëåòòà ñåìåéñòâî ùúðêåëè ñâèëî ãíåçäîòî ñè, çàáåëÿçàëè, ÷å îò ãîðíàòà ÷àñò íà ñúîðúæåíèåòî ñå ðàçíàñÿ äèì.
Õîðàòà íåçàáàâíî ïîäàëè ñèãíàë íà òåë. 112 è ñëåä áðîåíè ìèíóòè íà ìÿñòî ñå îòçîâàë åêèï íà ïðîòèâîïîæàðíàòà ñëóæáà â Äåâíÿ. Ïðîáëåìúò å, ÷å îãíåáîðöèòå íÿìàëî êàê äà ïðèñòúïÿò âåäíàãà êúì ãàñèòåëíà è ñïàñèòåëíà îïåðàöèÿ, òúé êàòî ïî ïðîöåäóðà ïúðâî òðÿáâà äà ñå ñïðå åëåêòðîïîäàâàíåòî, êîåòî å àíãàæèìåíò íà "Åíåðãî-Ïðî“.
Öÿë ÷àñ ïîæàðíèêàðè è ìåñòíè æèòåëè ÷àêàëè àâàðèåí åêèï íà ìîíîïîëèñòà äà äîéäå íà ìÿñòîòî íà èíöèäåíòà, çà äà ñïðå òîêà ïî äåôåêòèðàëîòî ñúîðúæåíèå. Ïðåç òîâà âðåìå òðèòå áåëè ùúðêåë÷åòà, êîèòî ñà çàùèòåí îò Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå âèä, èçãîðåëè ïðåä î÷èòå íà õîðàòà, ðàçêàçàõà ïîòðåñåíè ñâèäåòåëè íà ðàçèãðàëàòà ñå òðàãåäèÿ.
Òîâà íå å ïúðâèÿò ñëó÷àé, ïðè êîéòî ïòèöè îò çàùèòåí âèä íàìèðàò ñìúðòòà ñè çàðàäè äåôåêòèðàëè èëè íåîáåçîïàñåíè ñúîðúæåíèÿ íà "Åíåðãî-Ïðî“. Ïðåç àâãóñò 2014 ãîäèíà öåëè ÿòà ùúðêåëè â çåìëèùàòà íà îáùèíèòå Âàðíà è Àêñàêîâî ñå îêàçàõà "èçïúðæåíè“ èëè òðàéíî èíâàëèäèçèðàíè ïðè îïèòà ñè äà îòëåòÿò íà þã îò íåîáåçîïàñåíè äàëåêîïðîâîäè íà ìîíîïîëèñòà.
Êîìåíòàðè (7)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
íà 18.06.2018 ã.
+1
íà 18.06.2018 ã.
+1
íà 18.06.2018 ã.
0
íà 18.06.2018 ã.
0
íà 18.06.2018 ã.
0
íà 18.06.2018 ã.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà