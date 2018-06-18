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Ùúðêåë÷åòàòà çàãèíàëè çàðàäè íåàäåêâàòíà ðåàêöèÿ íà "Åíåðãî-Ïðî"
Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 17:24 / 18.06.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Òðè íîâîèçëþïåíè ùúðêåë÷åòà çàãèíàõà ïðè ïîæàð â äåâíåíñêîòî ñåëî Ïàäèíà, ïðåäèçâèêàí îò êúñî ñúåäèíåíèå â ñúîðúæåíèå íà "Åíåðãî-Ïðî“. Çëîêîáíèÿò èíöèäåíò ñå ðàçèãðàë íà óëè÷êàòà çàä êìåòñòâî Ïàäèíà â íåäåëÿ, 17 þíè. Çà èíöèäåíòúò Varna24.bg ñúîáùè ïî-ðàíî äíåñ.

Ïî äàííè íà ÌÂÐ êúì 8 ñóòðèíòà ìåñòíè æèòåëè, æèâååùè â íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò äî ñòúëáà, âúðõó êîéòî ïðåç ïðîëåòòà ñåìåéñòâî ùúðêåëè ñâèëî ãíåçäîòî ñè, çàáåëÿçàëè, ÷å îò ãîðíàòà ÷àñò íà ñúîðúæåíèåòî ñå ðàçíàñÿ äèì.

Õîðàòà íåçàáàâíî ïîäàëè ñèãíàë íà òåë. 112 è ñëåä áðîåíè ìèíóòè íà ìÿñòî ñå îòçîâàë åêèï íà ïðîòèâîïîæàðíàòà ñëóæáà â Äåâíÿ. Ïðîáëåìúò å, ÷å îãíåáîðöèòå íÿìàëî êàê äà ïðèñòúïÿò âåäíàãà êúì ãàñèòåëíà è ñïàñèòåëíà îïåðàöèÿ, òúé êàòî ïî ïðîöåäóðà ïúðâî òðÿáâà äà ñå ñïðå åëåêòðîïîäàâàíåòî, êîåòî å àíãàæèìåíò íà "Åíåðãî-Ïðî“.

Öÿë ÷àñ ïîæàðíèêàðè è ìåñòíè æèòåëè ÷àêàëè àâàðèåí åêèï íà ìîíîïîëèñòà äà äîéäå íà ìÿñòîòî íà èíöèäåíòà, çà äà ñïðå òîêà ïî äåôåêòèðàëîòî ñúîðúæåíèå. Ïðåç òîâà âðåìå òðèòå áåëè ùúðêåë÷åòà, êîèòî ñà çàùèòåí îò Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå âèä, èçãîðåëè ïðåä î÷èòå íà õîðàòà, ðàçêàçàõà ïîòðåñåíè ñâèäåòåëè íà ðàçèãðàëàòà ñå òðàãåäèÿ.

Òîâà íå å ïúðâèÿò ñëó÷àé, ïðè êîéòî ïòèöè îò çàùèòåí âèä íàìèðàò ñìúðòòà ñè çàðàäè äåôåêòèðàëè èëè íåîáåçîïàñåíè ñúîðúæåíèÿ íà "Åíåðãî-Ïðî“. Ïðåç àâãóñò 2014 ãîäèíà öåëè ÿòà ùúðêåëè â çåìëèùàòà íà îáùèíèòå Âàðíà è Àêñàêîâî ñå îêàçàõà "èçïúðæåíè“ èëè òðàéíî èíâàëèäèçèðàíè ïðè îïèòà ñè äà îòëåòÿò íà þã îò íåîáåçîïàñåíè äàëåêîïðîâîäè íà ìîíîïîëèñòà.









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Ñåãà òðÿáâà äà ñå îñúäÿò çàùîòî ùúðêåëèòå ñà çàùèòåí âèä!!!
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Òî,çà õîðàòà íå èì ïóêà,âèå çà ùúðêåëèòå.....!
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"çà äà ñïðå òîêà ïî äåôåêòèðàëîòî ñúîðúæåíèå" Êîå äåôåêòèðàëî ñúîðúæåíèå ? "äåôåêòèðàëè èëè íåîáåçîïàñåíè ñúîðúæåíèÿ íà "Åíåðãî-Ïðî"" Êàêâî èì å íåîáåçîïàñåíîòî ?
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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