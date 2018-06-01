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Âçèìàò êíèæêèòå íà ìëàäèòå øîôüîðè, àêî íÿìàò êóðñ ïî "åêñòðåìíî øîôèðàíå"
Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 13:29 / 19.06.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Øîôüîðñêèòå êíèæêè íà ìëàäèòå âîäà÷è ùå áúäàò ïðèáèðàíè, àêî òå íå ñà ïðåìèíàëè êóðñ ïî "åêñòðåìíî øîôèðàíå“. Òàêàâà ìÿðêà ïðåäâèæäàò îò ÌÂÐ, çà äà íàìàëÿò êàòàñòðîôèòå ïî ïúòèùàòà, îñîáåíî òåçè ñ ìëàäèòå âîäà÷è, ñòàâà ÿñíî îò äîêëàä íà âúòðåøíèÿ ìèíèñòúð Âàëåíòèí Ðàäåâ äî Ìèíèñòåðñêè ñúâåò, ïèøå "Ìîíèòîð". Â íåãî ñå ïîñî÷âà, ÷å òåïúðâà ùå ñå îáñúæäà òàçè ìÿðêà, êîÿòî å çàèìñòâàíà îò Àâñòðèÿ. Òàì çà ñðîê îò 3 äî 9 ìåñåöà ñëåä ïîëó÷àâàíå íà ñâèäåòåëñòâî çà ïðàâîóïðàâëåíèå âîäà÷úò òðÿáâà äà èçêàðà âúïðîñíèÿ êóðñ. Òîé âêëþ÷âà øîôèðàíå íà ëåä, ìîêðà íàñòèëêà, ñèëåí äúæä è ò.í. Àêî îáà÷å òîé ñè ñïåñòè îáó÷åíèåòî, òî òîãàâà êíèæêàòà ìó àâòîìàòè÷íî ùå ñòàâà íåâàëèäíà.

Ñìÿòà ñå, ÷å ìëàäèòå âîäà÷è ñà èçêëþ÷èòåëíî ðèñêîâè çàðàäè ñëàáàòà ñè ïîäãîòîâêà. Äàííèòå ñî÷àò, ÷å êàòî ó÷àñòíèöè â äâèæåíèåòî íà âúçðàñò îò 18 äî 24 ãîäèíè ñà çàãèíàëè 60 äóøè è ñà áèëè ðàíåíè 1170 ìëàäåæè è äåâîéêè. Îò òÿõ êàòî âîäà÷è ñìúðòòà ñè ñà íàìåðèëè 26 ÷îâåêà, à ðàíåíèòå ñà áèëè 593. Ïúòíèöèòå, êîèòî ñà ïîñòðàäàëè çàðàäè íåâíèìàíèåòî èì, ïúê ñà ñòðÿñêàùàòà áðîéêà îò 33 514 äóøè, à ïåøåõîäöèòå 5107.

"Òåçè è äðóãè ïîëîæèòåëíè ïðàêòèêè, ïðèëàãàíè â åâðîïåéñêèòå ñòðàíè, ïðåäîïðåäåëÿò è ïî-âèñîêèòå çíàíèÿ è óìåíèÿ íà òåõíèòå âîäà÷è, êîåòî äàâà îòðàæåíèå è âúðõó ÷åñòîòàòà íà òåæêèòå êàòàñòðîôè äîïóñêàíè îò íîâèòå øîôüîðè. Çà îãðàíè÷àâàíå íà áðîÿ íà òåæêèòå èíöèäåíòè, äîïóñêàíè îò íîâèòå âîäà÷è, â íàøàòà ñòðàíà áè ñëåäâàëî äà ñå ïðåäïðèåìàò ìåðêè çà èçìåíåíèå â ïðîãðàìèòå çà îáó÷åíèå ïðîäúëæèòåëíîñòòà è îáõâàòà íà îáó÷åíèå è ïðîâåðêàòà íà çíàíèÿòà è óìåíèÿòà“, ïîñî÷âà âúòðåøíèÿò ìèíèñòúð. 

Â äîêëàäà ñå íàñòîÿâà äà ñå çàèìñòâà îïèò è îò Ôðàíöèÿ, êúäåòî ìëàäåæèòå çàïî÷âàò äà øîôèðàò ïðè èçêëþ÷èòåëíî ñòðîãè óñëîâèÿ îùå îò 15-ãîäèøíà âúçðàñò. Òàêà òå ïðèäîáèâàò ïðàêòè÷åñêè óìåíèÿ ìíîãî ïî-ðàíî îò áúëãàðñêèòå ñè êîëåãè.  Îò ñèëîâîòî âåäîìñòâî èñêàò è ñúçäàâàíå íà ñèñòåìà çà ðåãèñòðàöèÿ íà òåæêèòå ïúòíîòðàíñïîðòíè ïðîèçøåñòâèÿ, äîïóñíàòè îò íîâè âîäà÷è. Òàêà ùå ñå âèäè êúäå ñà ãðåøêèòå ïî âðåìå íà îáó÷åíèåòî.









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