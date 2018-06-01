ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Îáùåñòâî
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Áèçíåñ
Äðóãè
|Âçèìàò êíèæêèòå íà ìëàäèòå øîôüîðè, àêî íÿìàò êóðñ ïî "åêñòðåìíî øîôèðàíå"
Ñìÿòà ñå, ÷å ìëàäèòå âîäà÷è ñà èçêëþ÷èòåëíî ðèñêîâè çàðàäè ñëàáàòà ñè ïîäãîòîâêà. Äàííèòå ñî÷àò, ÷å êàòî ó÷àñòíèöè â äâèæåíèåòî íà âúçðàñò îò 18 äî 24 ãîäèíè ñà çàãèíàëè 60 äóøè è ñà áèëè ðàíåíè 1170 ìëàäåæè è äåâîéêè. Îò òÿõ êàòî âîäà÷è ñìúðòòà ñè ñà íàìåðèëè 26 ÷îâåêà, à ðàíåíèòå ñà áèëè 593. Ïúòíèöèòå, êîèòî ñà ïîñòðàäàëè çàðàäè íåâíèìàíèåòî èì, ïúê ñà ñòðÿñêàùàòà áðîéêà îò 33 514 äóøè, à ïåøåõîäöèòå 5107.
"Òåçè è äðóãè ïîëîæèòåëíè ïðàêòèêè, ïðèëàãàíè â åâðîïåéñêèòå ñòðàíè, ïðåäîïðåäåëÿò è ïî-âèñîêèòå çíàíèÿ è óìåíèÿ íà òåõíèòå âîäà÷è, êîåòî äàâà îòðàæåíèå è âúðõó ÷åñòîòàòà íà òåæêèòå êàòàñòðîôè äîïóñêàíè îò íîâèòå øîôüîðè. Çà îãðàíè÷àâàíå íà áðîÿ íà òåæêèòå èíöèäåíòè, äîïóñêàíè îò íîâèòå âîäà÷è, â íàøàòà ñòðàíà áè ñëåäâàëî äà ñå ïðåäïðèåìàò ìåðêè çà èçìåíåíèå â ïðîãðàìèòå çà îáó÷åíèå ïðîäúëæèòåëíîñòòà è îáõâàòà íà îáó÷åíèå è ïðîâåðêàòà íà çíàíèÿòà è óìåíèÿòà“, ïîñî÷âà âúòðåøíèÿò ìèíèñòúð.
Â äîêëàäà ñå íàñòîÿâà äà ñå çàèìñòâà îïèò è îò Ôðàíöèÿ, êúäåòî ìëàäåæèòå çàïî÷âàò äà øîôèðàò ïðè èçêëþ÷èòåëíî ñòðîãè óñëîâèÿ îùå îò 15-ãîäèøíà âúçðàñò. Òàêà òå ïðèäîáèâàò ïðàêòè÷åñêè óìåíèÿ ìíîãî ïî-ðàíî îò áúëãàðñêèòå ñè êîëåãè. Îò ñèëîâîòî âåäîìñòâî èñêàò è ñúçäàâàíå íà ñèñòåìà çà ðåãèñòðàöèÿ íà òåæêèòå ïúòíîòðàíñïîðòíè ïðîèçøåñòâèÿ, äîïóñíàòè îò íîâè âîäà÷è. Òàêà ùå ñå âèäè êúäå ñà ãðåøêèòå ïî âðåìå íà îáó÷åíèåòî.
Êîìåíòàðè (13)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
Aíîíèìåí
ïðåäè 50 ìèí.
0
ïðåäè 3 ÷. è 14 ìèí.
+1
ïðåäè 3 ÷. è 37 ìèí.
0
ïðåäè 4 ÷. è 51 ìèí.
+3
ïðåäè 4 ÷. è 54 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà