Жалим се от намусени келнери в ол инклузива по морето

Българите най-често се оплакват от лошо отношение на персонала в ол инклузив хотелите. Това заяви пред "Монитор" Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация "Активни потребители". По думите му туристите не се жалят толкова от храната, колкото от недружелюбни рецепционисти или келнери. Николов каза, че в повечето случаи хората имат много големи очаквания и не си дават сметка какво ги очаква.

При традиционните проверки в ол инклузив хотелите обаче контролните органи най-често се натъкват на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение, неизяснен произход и лоша хигиена.



В Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения са разписани всички изисквания относно хотелите, които искат да предлагат подобна услуга. Задължително условие е да ни сервират кафе, кафе с мляко, чай, какао и сметана. Алкохолните напитки обаче задължително трябва да са местно производство. Това означава, че независимо дали става въпрос за бира, вино, водка или мента, то те трябва да са направени в България.



Атанас Димитров, председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация пък бе категоричен, че разпоредбите за алкохола се спазват и 90% от алкохолните напитки са правени у нас, тъй като са доста по-евтини спрямо вносния алкохол. Ако искаме да пием чужди вина и брендита обаче ще трябва да изберем т.нар. ултра ол инклузив вместо традиционния такъв.



Малка част от българите пък избирали да отсядат в ол инклузив хотели. По думите на Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма от всички 6 млн. пътувания на българи това лято едва 10 хил. ще изберат ол инклузив пакети. Причината е, че повечето наши сънародници отсядат при близки и роднини или пък отиват на почивка за 2-3 дни и предпочитат да се хранят в ресторанти и местни кръчми.



За разлика от нас 45 на сто от чужденците, които това лято ще посетят България, ще предпочетат ол инклузив настаняване, което означава, че от всички 4,9 млн. чужди граждани 2 млн. ще се хранят на шведски маси.



Според Драганов българските ол инклузив хотели предлагат доста по-високо качество в сравнение със съседните ни държави. Разбира се, ястията се различавали в отделните държави, но това било нормално предвид различията в традиционната кухня и обичаите.



Относно туристическите пакети от Комисията за защита на потребителите (КЗП) обясниха, че ако пакетът включва чадър и шезлонг на плажа, то тази услуга задължително трябва да ни бъде предоставена. В противен случай имаме право да предявим претенция.



Предоставянето на подобни допълнителни услуги като чадъри и шезлонги обаче не е в пряка връзка с наименованието на пакета. Наредбата, с която официално се въвежда понятието "All Inclusive", изброява изчерпателно услугите, които задължително трябва да бъдат предоставени под тази формулировка и сред тях чадъри и шезлонги не фигурират.



"Хората се облъчвани с най-различни оферти от типа Ultra All Inclusive и т.н., но подобни легални дефиниции няма и е въпрос на интерпретация на тези, които ги предлагат. Например, най-вероятно ще ви бъде обещано, че с пакета Ultra All Inclusive ще получите чадър и шезлонг на плажа. Ако след като по категоричен начин е било поето подобно задължение от самия хотелиер или туроператор, когато ви е продал този пакет и в него е записано, че освен закуска, обяд, вечеря, басейн и т.н. ще имате възможност да ползвате в рамките на тази цена и чадър и шезлонг на плажа пред хотела и това не ви бъде предоставено, вие имате право да предявите претенция", категорични са от комисията.