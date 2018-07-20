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|Õîðàòà áåñíè îò ó÷àñòèåòî íà Ìàðèÿ â "Øîóòî íà Ñëàâè" íàâðúõ ñâÿòà äàòà çà áúëãàðèòå
"Íà ðîæäåíèÿ äåí íà Ëåâñêè ëè?????? Ñìåøíè áîêëóöè......ïîâðúùà ìè ñå“, ïèøå çðèòåëêà. "Òî÷íî äíåñ ëè ÷àëãà íà ðîæäåíèÿ äåí íà Ëåâñêè?" íåäîóìÿâà äðóãà. ßâíî Ìàðèÿ å èñêàëà íà âñÿêà öåíà äà ñå ïîÿâè â ïðåäàâàíåòî, çà äà ïîêàæå, ÷å ïåò ïàðè íå äàâà çà ñâàòáàòà íà áèâøèÿ ñè ñúïðóã Õðèñòèÿí Ãóùåðîâ. Ïðåäè äíè òîé ñå âðå÷å íà Ñâåòëàíà Âàñèëåâà, à ñâàòáàòà èì ïðåäèçâèêà èñòèíñêà ìåäèéíà èñòåðèÿ.
Ñåãà Ìàðèÿ èñêà äà ïðèâëå÷å âíèìàíèåòî êúì ñåáå ñè è çàòîâà ñå ïîêàçà â Øîóòî, âúïðåêè ÷å âîäåù áå Èâî Ñèðîìàõîâ, à íå ñàìèÿò Òðèôîíîâ. Òÿ äàäå äà ñå ðàçáåðå, ÷å ðàçáðàëà çà ñìÿíàòà â ïîñëåäíèÿ ìîìåíò è íå ñïðÿ äà ñå õâàëè êàê óñïÿëà äà êóïè ïðàâàòà çà ñðúáñêîòî ïàð÷å çà îòðèöàòåëíî âðåìå, çàùîòî óñåòèëà, ÷å å òî÷íî çà íåÿ, ïèøå "Õîòíþç".
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Êîìåíòàðè (8)
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íà 20.07.2018 ã.
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íà 20.07.2018 ã.
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íà 20.07.2018 ã.
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Black Stallion
Ìíîãî ãëóïàöè ñà ñå äîêîïàëè äî êëàâèàòóðàòà è ïèøàò ëè ïèøàò ...
íà 20.07.2018 ã.
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íà 20.07.2018 ã.
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íà 20.07.2018 ã.
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íà 20.07.2018 ã.
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Çàùî íÿìàòå òåìà çà èçáîðà íà ãåíåðàëåí ñåêðåòàð íà ÎÎÍ?
íà 20.07.2018 ã.
+6
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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