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Õîðàòà áåñíè îò ó÷àñòèåòî íà Ìàðèÿ â "Øîóòî íà Ñëàâè" íàâðúõ ñâÿòà äàòà çà áúëãàðèòå
Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 13:17 / 20.07.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Çðèòåëè íà "Øîóòî íà Ñëàâè“ ñêî÷èõà ñðåùó ôîëêàäæèéêàòà Ìàðèÿ, êîÿòî â ñðÿäà âå÷åðòà ïðåäñòàâè ñâîÿòà ïåñåí "×óâàë ëè ñè çà òàêàâà?“ â ïðåäàâàíåòî. Ïîÿâàòà é ñúâïàäíà ñ ðîæäåíèÿ äåí íà Âàñèë Ëåâñêè è íå îñòàâè ïàòðèîòè÷íî íàñòðîåíèòå ïî÷èòàòåëè íà Òðèôîíîâ áåçðàçëè÷íè. Òå èçðàçèõà íåäîóìåíèå çàùîòî èìåííî íà òîçè ñâÿò äåí ïàéíåðêàòà òðÿáâà äà ïåå íà ïëåéáåê, ïðè òîâà ïåñåí, êîÿòî å ïóñíàòà òî÷íî ïðåäè ìåñåö è â íèêàêúâ ñëó÷àé íå ìîæå äà ñå íàðå÷å "íîâà“.

"Íà ðîæäåíèÿ äåí íà Ëåâñêè ëè?????? Ñìåøíè áîêëóöè......ïîâðúùà ìè ñå“, ïèøå çðèòåëêà. "Òî÷íî äíåñ ëè ÷àëãà íà ðîæäåíèÿ äåí íà Ëåâñêè?" íåäîóìÿâà äðóãà. ßâíî Ìàðèÿ å èñêàëà íà âñÿêà öåíà äà ñå ïîÿâè â ïðåäàâàíåòî, çà äà ïîêàæå, ÷å ïåò ïàðè íå äàâà çà ñâàòáàòà íà áèâøèÿ ñè ñúïðóã Õðèñòèÿí Ãóùåðîâ. Ïðåäè äíè òîé ñå âðå÷å íà Ñâåòëàíà Âàñèëåâà, à ñâàòáàòà èì ïðåäèçâèêà èñòèíñêà ìåäèéíà èñòåðèÿ.

Ñåãà Ìàðèÿ èñêà äà ïðèâëå÷å âíèìàíèåòî êúì ñåáå ñè è çàòîâà ñå ïîêàçà â Øîóòî, âúïðåêè ÷å âîäåù áå Èâî Ñèðîìàõîâ, à íå ñàìèÿò Òðèôîíîâ. Òÿ äàäå äà ñå ðàçáåðå, ÷å ðàçáðàëà çà ñìÿíàòà â ïîñëåäíèÿ ìîìåíò è íå ñïðÿ äà ñå õâàëè êàê óñïÿëà äà êóïè ïðàâàòà çà ñðúáñêîòî ïàð÷å çà îòðèöàòåëíî âðåìå, çàùîòî óñåòèëà, ÷å å òî÷íî çà íåÿ, ïèøå "Õîòíþç".




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À çàùî èçîáùî ãî ãëåäàòå òîâà "øîó" ?! Äúðòèÿ äúëúã ñåëñêè ÷àëãàð, äåòî ùå íè èçáèðà ïîëèòèöè ?!!?! ÕÀÕÀÕÀÕÀÕÀÕÀÕÀÕÀÕÀÕÀÕÕÀ
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Òÿ ñè å ïëàòèëà ðåêëàìêà çà öèãàíñêàòà ïåñåí,Ñëàâè ïàðè íå îòêàçâà!
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Èíòåðåñíî. Ñëàâè òðúãâà äà ïðàâè ïðîåêò è â åäèí ìîìåíò "âñè÷êè ñå ñåùàò", ÷å å ðîæäåí äåí íà Ëåâñêè. Ùî íå ïèøåòå íà ÁÒÂ çàùî èçëú÷âàò òóðñêè ôèëìè èëè äåñåòêèòå ÷àëãà òåëåâèçèè, ÷å áúëâàò ìààíåòà, à ñàìî Ñëàâè âè å â óñòàòà? Ñìåøíèöè. Çàùî ÁÒÂ íå èçëú÷èõà ôèëì çà Ëåâñêè, à òóðñêà ïîìèÿ, ïðè òîâà â ïðàéìòàéìà?
Black Stallion
Ìíîãî ãëóïàöè ñà ñå äîêîïàëè äî êëàâèàòóðàòà è ïèøàò ëè ïèøàò ...
íà 20.07.2018 ã.
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Áè òðÿáâàëî äà ñà áåñíè íà øîóòî íà îëèãîôðåíà Ñëàâè, îñòàíàëîòî å áåç çíà÷åíèå! À ñëåä êàòî ãëåäàò òîâà íèñêî èíòåëåêòóàëíî øîó, å ÿñíî ùî çà ñòîêà ñà!
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Äà ñè áÿõà ïóñíàëè ïðîôåñîð Âó÷êîâ äà ãëåäàò.
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Ïðèëè÷à íà êîìïàíèîíêàðŸ˜…ðŸ¤£ â øîóòî íà Ñëàâè áúäåùèÿò ïîëèòèê êîèòî ùå îïðàâè Áúëãàðèÿ
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Êîãàòî è äà å ãîñò. ...âñå å îáèäà çà çðèòåëèòå
hoodlom
Çàùî íÿìàòå òåìà çà èçáîðà íà ãåíåðàëåí ñåêðåòàð íà ÎÎÍ?
íà 20.07.2018 ã.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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