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Äæàìáàçêè: Ñúðáèòå ñà àáñîëþòíè ñàìîõâàëêîâöè
Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 11:23 / 24.07.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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"Ñúðáèòå ñà àáñîëþòíè ñàìîõâàëêîâöè. Ìíîãî âèöîâå èìà çà òîâà, íå ñè çàñëóæàâà äà ñå êîìåíòèðà. Äðóãîòî ñà ñìåøêè è çàêà÷êè". Òàêà êîìåíòèðà â ñòóäèîòî íà Íîâà òâ åâðîäåïóòàòúò Àíãåë Äæàìáàçêè äóìèòå íà ñðúáñêèÿ ïðåçèäåíò Àëåêñàíäúð Âó÷è÷, êîéòî çàÿâè, ÷å ñòðàíàòà ìó âå÷å å èçïðåâàðèëà ïî ñðåäíà çàïëàòà Áúëãàðèÿ.

"Æèçíåíèÿò ñòàíäàðò â Áúëãàðèÿ íå å äîñòàòú÷íî âèñîê, íÿìà äà ãî ñðàâíÿâàì ñ êîñîâàðè, ñúðáè èëè ìàðñèàíöè", äîáàâè Äæàìáàçêè. Ïî îòíîøåíèå íà ôàëøèâèòå íîâèíè, êîèòî ñå ïîÿâÿâàò â ìåäèéíîòî ïðîñòðàíñòâî, ïîëèòèêúò çàÿâè: "Àíòèäúðæàâíèòå êîíñïèðàöèè òðÿáâà äà áúäàò ïðîâåðåíè. Â Áúëãàðèÿ ñàìîëåòè ñ 300 ÷îâåêà ðÿäêî êàöàò. Íà âîåííî ëåòèùå òàêúâ ñàìîëåò íå ìîæå äà êàöíå, òîâà å ïúëíà ëúæà.  Òåçè ôàëøèâè íîâèíè íå ñå ñàìîçàðàæäàò. Âèæòå êîè ãðóïè õîðà ãè ðàçïðîñòðàíÿâàò. Â Øàðêîâî èìàøå õîðà, êîèòî íå ðàçëè÷àâàò êîçà îò êîòêà, íî ñå õâúðëÿò àãðåñèâíî è ïðåäèçâèêàòåëíî êúì ïîëèöåéñêèòå ñëóæèòåëè. Âèæäàë ñúì ìíîãî õîðà, êîèòî ñà âàøè è ìîè ïîçíàòè è ðàçïðîñòðàíÿâàò ôàëøèâè íîâèíè".

"Íå ìîãà äà êàæà êàê ùå ñå ÿâèì ïî îòäåëíî íà èçáîðè, íå ìîãà äà ãàäàÿ. Åôåêòúò îò îáåäèíåíèåòî å ìíîãî ïî-ãîëÿì. Ìåæäó íàñ ÷åñòî èìà åìîöèÿ è íåïðåìåðåíè äóìè. Òîâà îñòàâÿ ëîøî âïå÷àòëåíèå â õîðàòà, íÿìà ñúìíåíèå, íî ôàêò å, ÷å îáåäèíåíèåòî ïîñòèãà ñâîèòå ðåçóëòàòè è öåëè", äîáàâè îùå Àíãåë Äæàìáàçêè.









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