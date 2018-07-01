Êàêâî ñòàâà? Îùå åäèí íàø øàìïèîí ñè îòèäå, ïðåäè äà íàâúðøè 40!

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Ïðåç 2002-à ïå÷åëè òðè ñðåáúðíè ìåäàëà íà ñâåòîâíîòî âúâ Âàðøàâà, èçïðåâàðâà ãî ñàìî êîëîñúò íà ùàíãàòà - èðàíåöúò Õþñåèí Ðåçàçàäå. Ãîäèíà ïî-êúñíî áúëãàðèíúò ïå÷åëè áðîíçà íà åâðîïåéñêîòî â Ãúðöèÿ.

 

Äàìÿíîâ ñòàíà ãåðîé íà ñâåòîâíîòî âúâ Âàíêóâúð, êîãàòî óñïÿ äà ñïå÷åëè äîñòàòú÷íî òî÷êè, çà äà èçïðàòèì ïúëåí îòáîð íà Îëèìïèàäàòà â Àòèíà. Ïðåç 2004-à ôåäåðàöèÿòà ïîæèçíåíî ñïðÿ ïðàâàòà ìó çàðàäè íàðóøàâàíå íà àíòèäîïèíãîâèòå ïðàâèëà. Òîé áå ñúîòáîðíèê ñ Ìèëåí Äîáðåâ è Âåëè÷êî ×îëàêîâ, êîèòî ñúùî ïî÷èíàõà ïðåäè äà íàâúðøàò 40 ãîäèíè.

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