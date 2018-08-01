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|"Èíòåðïîë" îáÿâè Ìèòüî Î÷èòå çà èçäèðâàíå
Òàì å ïîñî÷åíî, ÷å Æåëÿçêîâ ñå èçäèðâà âúâ âðúçêà ñ ó÷àñòèåòî ìó â îðãàíèçèðàíà ïðåñòúïíà ãðóïà, ñâúðçàíà ñ ðåêåò, èçíóäâàíå è ïàëåæè ñ öåë ïå÷àëáà.
Ïðîêóðàòóðàòà è àíòèìàôèîòèòå çíàåëè, ÷å Æåëÿçêîâ å íàïóñíàë ñòðàíàòà òîçè ïîíåäåëíèê, êàòî òîâà å ñòàíàëî çàêîííî – òîé íå å áèë ïîäñúäèì èëè îáâèíÿåì.
Ïî-ðàíî ïðåç äåíÿ ñòàíà ÿñíî, ÷å â ïðåñòúïíàòà ãðóïà, êîÿòî áåøå ðàçáèòà â÷åðà â Áóðãàñ, ó÷àñòíèê å è îáùèíñêè ñúâåòíèê âòîðè ìàíäàò â Íåñåáúð Ïåéî ßíêîâ.
Ñïîðåä ïðîêóðàòóðàòà õîðàòà íà Ìèòüî Î÷èòå èìàëè àïåòèò êúì áèçíåñ ñ ïîãðåáåíèÿ, òàêñèòà, íîùíè çàâåäåíèÿ è äðóãè. Èìóùåñòâîòî íà òåçè, êîèòî îòêàçâàëè äà ïëàòÿò òàêñà "ñïîêîéñòâèå" íà ãðóïàòà, áèëî ïîäïàëâàíî çà îòìúùåíèå.
Äî ìîìåíòà ñà ïîâäèãíàòè îáâèíåíèÿ íà äåâåò äóøè, çà ïåòèìà îò ãðóïàòà ïðîêóðàòóðàòà ùå èñêà ìÿðêà "çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà", ñúîáùàâà bTV.
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