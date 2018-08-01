Гастарбайтери биха граничен полицай на "Капитан Андреево"

© БГНЕС Двама гастарбайтери са осъдени на по една година и година и половина условно за нападение над граничен полицай. Случаят е от 27 юли. Тогава мъжете - на 25 и 28 години, пътували от Франция към родината си, когато при граничната проверка се ядосали и започнали да ругаят. При опит да ги усмирят те оказали яростна съпротива и ударили един от граничните полицаи. Той е с хематом на дясната ръка.