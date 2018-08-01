Âíèìàíèå! Êàòàäæèè ãëîáÿâàò çà ñòàðè àïòå÷êè è ïîæàðîãàñèòåëè!

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Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 15:14 / 07.08.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ïúòíè ïîëèöàè öàêàò øîôüîðè è ãè ãëîáÿâàò çà àïòå÷êè è ïîæàðîãàñèòåëè ñ èçòåêúë ñðîê íà ãîäíîñò. Òîâà ðàçêðèâàò ïîòúðïåâøè ïðåä "Òåëåãðàô". Îò ÊÀÒ ïîòâúðæäàâàò, ÷å íàëè÷èåòî íà çàäúëæèòåëíèòå ïîìîùíè ñðåäñòâà çà âñåêè àâòîìîáèë íå å ãàðàíöèÿ, ÷å íÿìà ñîáñòâåíèöèòå èì äà îòíàñÿò ãëîáè, àêî ñà íåãîäíè çà óïîòðåáà. Ñàíêöèÿòà çà íàðóøåíèåòî å 20 ëåâà.

Îò 10 ãîäèíè íàñàì èìà èçèñêâàíèÿ îò Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî çà òîâà êàêâî òî÷íî äà ñúäúðæà àïòå÷êàòà â êîëàòà. Ñðåä 15 àðòèêóëà ñà ïîñî÷åíè ðàçëè÷íè âèäîâå áèíòîâå, ïðåâðúçêè, êúðïè, èãëè, íîæèöè, ïëàñòèð çà ðàíè è ðàçòâîð íà âîäíà îñíîâà, ïîäõîäÿù çà äåçèíôåêöèÿ íà ðúöå è ðàíè. "Êèñëîðîäíàòà âîäà å ñúñ ñðîê íà ãîäíîñò åäíà ãîäèíà è òðÿáâà äà ñå ïîäìåíÿ, íî ïî÷òè íÿìà âîäà÷è, êîèòî äà ñà íàÿñíî ñ òîâà è ñìÿòàò, ÷å ñàìî íàëè÷èåòî íà àïòå÷êà å äîñòàòú÷íî, çà äà íå áúäàò íàêàçàíè", êàòåãîðè÷íè ñà îò "Ïúòíà ïîëèöèÿ".

Êàòàäæèè îò ñòîëèöàòà ñïîäåëÿò, ÷å àêòîâå çà àïòå÷êè ñ èçòåêúë ñðîê íà ãîäíîñò ïèøàò ñàìî êîëåãèòå èì, êîèòî èñêàò äà ñå çàÿäàò ñúñ øîôüîð. Óíèôîðìåíèòå ñëåäÿò è äàëè ïîæàðîãàñèòåëèòå â àâòîìîáèëèòå ñà ãîäíè çà óïîòðåáà. Òå òðÿáâà äà ìèíàò ïðåãëåä âåäíúæ ãîäèøíî è äà èì ñå ïîñòàâè ñòèêåð, äîêàçâàù ÷å ñà èçïðàâíè. Òîâà ñå ñëó÷âà â ïóíêòîâåòå çà òåõíè÷åñêè ïðåãëåäè, êîèòî âîäà÷èòå çàäúëæèòåëíî òðÿáâà äà ïîñåùàâàò âñÿêà ãîäèíà", óòî÷íÿâàò îò "Ïúòíà ïîëèöèÿ". Ïî òàçè ïðè÷èíà êàòàäæèèòå ïî÷òè íå çàñè÷àò âîäà÷è ñ íåãîäíè ïîæàðîãàñèòåëè, êàçâàò óíèôîðìåíè. Ñïèïàò ëè òàêúâ, òîé íÿìà è ïðåãëåä íà êîëàòà è òÿ äèðåêòíî ñå ñïèðà îò äâèæåíèå.









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