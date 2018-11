Левон Хампарцумян сдава шефското място в УниКредит Булбанк

© Голяма новина в банковите среди. Дългогодишният началник на УниКредит Булбанк Левон Хампарцумян напуска поста си. Това съобщиха официално от институцията. Ето цялото съобщение без редакторска намеса:



Надзорният съвет на УниКредит Булбанк одобри Теодора Петкова да поеме позициите на председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.



Промяната ще влезе в силa на 1 май 2019 г. след получаване на необходимите регулаторни одобрения от БНБ. Теодора Петкова ще замести Левон Хампарцумян, който ще остане на тези позиции до края на април 2019 г., когато изтича неговият мандат след 18 успешни години начело на най-голямата банка в България. През следващите няколко месеца той ще работи с избрания наследник за плавен преход към новото управление. Левон Хампарцумян остава ангажиран с банката и ще поеме надзорни функции. "Левон Хампарцумян е доказан визионер в българския банков сектор.



За мен и за УниКредит е чест, че работим заедно“, коментира Карло Вивалди, директор на УниКредит за Централна и Източна Европа. "Той е най-дългогодишният лидер на банка от групата, което показва високата оценка за неговата работа.



Под негово ръководство УниКредит Булбанк е пазарен лидер вече почти две десетилетия и активен участник в икономическото развитие на България. С наближаването на края на мандата му, УниКредит Булбанк е отлично позиционирана да продължи да се развива, да инвестира в своите хора и в нови технологии и да предоставя на клиентите най-съвременното банкиране“, споделя Карло Вивалди и добавя: "Радвам се, че човекът, който ще поеме позицията главен изпълнителен директор, е избран от настоящия екип на УниКредит. Това показва готовността ни да развиваме колегите и потвърждава нашия ангажимент към равнопоставеността на половете и многообразието. Теодора притежава нужните лидерски качества да продължи успеха на УниКредит Булбанк и я приветстваме топло в новата й роля“. "За мен е чест да бъда част от общността на УниКредит. Основната ни цел през всичките тези години е била непрекъснато да се подобряваме, да бъдем силен, стабилен, предвидим и отговорен партньор на над един милион граждани, домакинства, малкия бизнес, големите кампании и местните общности.



Гордея се с постигнатото от клиентите ни и от колегите ми. УниКредит Булбанк е силна, стабилна и добре подготвена за бъдещ растеж и съм убеден, че Теодора е правилният човек да продължи този път и да води банката напред“, коментира Левон Хампарцумян, председател на УС и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк. "Много съм щастлива за предоставената ми възможност и за предстоящата ми работа с екипа, с който ще надграждаме успеха на УниКредит Булбанк“, каза Теодора Петкова. Тя е настоящ риск директор на банката и член на УС на УниКредит Булбанк.



Теодора Петкова е член на УС и главен риск директор на УниКредит Булбанк. Тя е председател на Кредитния съвет на банката, на Комитета по провизиране и реструктуриране и член на Кредитния комитет. Тя започва кариерата си в банката като кредитен анализатор през 2002 г. и става старши мениджър на екипа за корпоративно кредитиране през 2007 г.



От 2009 до 2015 г. Теодора е директор на управление "Кредитен риск“, а от септември 2015 г. е директор на Международния център в "Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране“. Теодора Петкова е член на Надзорния съвет на УниКредит Кънсюмър Файненсинг и има многогодишен опит като член на Борда на директорите на УниКредит Факторинг. Тя е магистър по финанси от УНСС и има Global Executive MBA от Carlson Business School на University of Minnesota и от Vienna University of Economics and Business.