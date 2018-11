С четири нови хита идва Енрике Иглесиас за четвъртия си конерт у нас

© След последното си гостуване у нас, през 2016 г., Енрике Иглесиас направи още четири световни хита. Duele El Corazon, Subeme La Radio и най-новите – El Baño и Move To Miami, ще звучат на 6 ноември в "Арена Армеец“, когато звездата идва за четвъртия си концерт в София.



Програма е наречена All The Hits Live и, както си личи от заглавието, ще разпали почитателите на модерния латино звук със 100% хитове. Новото шоу е и с нова сценична продукция – по-богата сценография, включваща 500 квадратни метра LED стена, два пъти по-мащабни светлинни и пироефекти и два пъти по-мощен саунд, благодарение на техниката от най-ново поколение.



От началото на 2018 г. изпълнителят изнесе серия от напълно разпродадени концерти в цяла Европа, премина през Прага, Будапеща и Любляна с по два концерта и с по един в Осло, Атина, Мюнхен, Копенхаген и Лисабон, 45 000 билета бяха изкупени само за шоуто в Тел Авив.



През септември 2010 г. беше първият концерт на Енрике Иглесиас в София, на поляна в парка. През пролетта на 2016-а той направи подобрена и още по-вълнуваща версия на концерта си от 15 декември 2015, състоял се отново в "Арена Армеец“. Звездата се появи на сцената с едва 50 минути закъснение, за разлика от миналия път, когато екзалтираните фенове го очакваха близо два часа след обявеното начало. И двата пъти чакането си струваше заради всеки миг от 120-минутното шоу, в което имаше от всичко по много – много музика, много фенове на ръба на истерията и много любов, която Енрике раздаваше през цялото време.



Със сигурност, датата 14 май 2016 г. ще остане незабравима за Нели и Иван от Пловдив. Заради тях Иглесиас, както сам той каза, влезе в ролята на пастор и помогна на двамата да се сгодят пред погледите и бурните овации на 15 000 човека. Малко по-рано, чрез плакат, Иван помоли Енрике да му помогне да предложи брак на приятелката си от сцената. Докато Иван се обясняваше на Нели, звездата ги снимаше с таблет… Своеобразната "венчавка“ завърши с изпълнение на Stand By Me (от репертоара на Бен Кинг).



Това романтично 15-минутно прекъсване на шоуто не бе единствената изненада на вечерта. Енрике Иглесиас поднесе неочаквано признание: "Предишния път не бях в особено добра форма, а ти – България, заслужаваш най-доброто!“. Някой в залата едва ли се е усъмнил, че Енрике е дал най-доброто от себе си, а голямото му испанско сърце едва побра цялата любов, с която го обсипваха – през цялото време не спря да се снима с почитателите си, приемаше играчки и букети от тях, скачаше като малко дете и не спираше да се усмихва. Епизод 4 от срещата с него предстои на 6 ноември 2018 г.