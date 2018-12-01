Осем души пропаднаха с асансьор във варненска болница!

© Осем души са пропаднали с асансьор в болнично заведение във Варна. Инцидентът е възникнал около 14:00 часа днес, като при него е пострадала жена. Към момента текат прегледи за изясняване на състоянието й, оплаквала се е от болки в краката.



На място текат действия по разследване на детайлите и обстоятелствата около случилото се. Образувано е досъдебно производство, уведомен е прокурор от Районна прокуратура – Варна.