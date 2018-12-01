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Осем души пропаднаха с асансьор във варненска болница!
Източник: Ruse24.bg 17:04 / 04.12.2018 Отпечатай Изпрати
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Осем души са пропаднали с асансьор в болнично заведение във Варна. Инцидентът е възникнал около 14:00 часа днес, като при него е пострадала жена. Към момента текат прегледи за изясняване на състоянието й, оплаквала се е от болки в краката.

На място текат действия по разследване на детайлите и обстоятелствата около случилото се. Образувано е досъдебно производство, уведомен е прокурор от Районна прокуратура – Варна.









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Aнонимен
преди 46 мин.
0
 
 
Да наистина защо, не казват в коя болница е станал инцидентът.
Aнонимен
преди 56 мин.
0
 
 
Защо не пишете коя е болницата?
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