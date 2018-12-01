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|Осем души пропаднаха с асансьор във варненска болница!
На място текат действия по разследване на детайлите и обстоятелствата около случилото се. Образувано е досъдебно производство, уведомен е прокурор от Районна прокуратура – Варна.
Коментари (2)
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Aнонимен
преди 46 мин.
0
Aнонимен
преди 56 мин.
0
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