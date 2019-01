Със 76 млн. лв. модернизират българското образование! Учители отиват на стаж в IT фирми

© 17 национални програми ще подпомогнат процеса на модернизиране на българското образование през тази година чрез мотивиране на учители, прилагане на иновативни методи на преподаване и организация на учебния процес, ранно кариерно ориентиране и отваряне на училищата към други институции. За изпълнението им са предвидени близо 76 милиона лева от държавния бюджет, обяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова по време на представянето им пред медиите. Предстои проектите да бъдат предложени за обществено обсъждане.



Четири ще бъдат изцяло новите програми - "Мотивирани учители“, "ИТ фирми в училища и учители в ИТ фирми“, "Иновации в действие“ и "Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“. Останалите са продължение на досегашните политики на МОН, като в някои от тях са предвидени средства за финансиране на нови дейности.



Пилотната програма "Мотивирани учители“ е насочена към преодоляване на недостига на учители по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии. За реализирането й се отпускат 1,7 милиона лева. "Предвижда се да бъдат обучени 100 специалисти в тези области за придобиване на педагогическа правоспособност. 100 действащи преподаватели ще получат допълнителна квалификация за учители по математика, физика, информатика, природни науки в основното образование, информационни технологии, чужд език и религия“, заяви заместник-министър Михайлова. Тя посочи, че по един от модулите на програмата ще бъде сформиран "корпус“ от 80 педагози, които да бъдат изпращани в училища с концентрация на ученици с обучителни затруднения. Целта е да споделят опит с колегите си и да помогнат за постигане на по-добри резултати.



По Национална програма "Квалификация“ фокусът на тазгодишните обучение ще бъде върху развиване на уменията за иновативност, новаторство, лидерство, образование и цифрови технологии и образователни изследвания.



Един милион лева са осигурени за възможности за стажове на учители в IT фирми и за ранно кариерно ориентиране на ученици от 1 до 10 клас в областта на информационните технологии. По програмата "IT фирми в училища и учители в IT фирми" представители на бизнеса ще могат да се включват в обучението по определени теми и уроци, както и да провеждат семинари за популяризиране на технологиите сред децата. В същото време учителите ще могат да преминават кратки стажове в IT компании, да се включват в техни проекти и така да повишават познанията и квалификацията си, подчерта Таня Михайлова. По думите й учениците, които вече втора година се обучават по професия "Приложен програмист“ ще могат да докажат знанията и уменията си.



Новата програмата "Иновации в действие“ е с бюджет над 1,5 милиона лева. Чрез нея иновативните училища ще могат да обменят опит помежду си, както и с такива, които желаят да станат иновативни. Очаква се да се включат 580 училища. Всяко ще трябва да определи група от осем учители и ученици, които да демонстрират иновацията си в партньорското училище. По програмата ще бъде създадена платформа за популяризиране на иновациите чрез съвместен продукт на училищата-партньори - презентации, видеофилми, книжни издания, електронни уроци и др.



Плавен преход между детската градина и първи клас и между началния и прогимназиалния етап на основно образование е цел на програмата “Заедно с грижа за ученика“. По нея ще се подпомага екипната работа по планиране и провеждане на съвместни уроци между началните и прогимназиалните учители, както и подготовката на материали, улесняващи прехода от детската градина в училище и от IV към V клас.



С програмата за образователна десегрегация ще се подкрепят дейностите на общините за преодоляване на процесите на сегрегация. Могат да се финансират транспортни разходи на деца и ученици до детски градини и училища, обмен на добри практики между учителите, работа с родителите. Ще се осигуряват учебни пособия, материали и включване на образователни медиатори за работа с родителите за съвместно възпитание.



Разширява се обхватът на програма "Осигуряване на съвременна образователна среда“, по която са планирани средства за провеждането на изнесени уроци освен в музеите, и в други културни институции – театри, галерии, както и посещения на музикални събития. Заместник-министър Таня Михайлова отбеляза, че с бюджетът на програмата - 2 млн. лв., ще се оборудват лаборатории за експериментална работа по природни науки. През тази година ще бъдат отпуснати средства за модернизация на материалната база, специализирано оборудване и дидактически средства за терапия и рехабилитация на деца в Центровете за специална образователна подкрепа.



По програмата за подготовка и провеждане на ученическите олимпиади и състезания са предвидени 3 200 000 лева. Бюджетът е увеличен, за да се привлекат представители на университетите и БАН в подготовката на учениците. Ще се финансира и ново национално състезание по финансова математика.