Почина Марк Холис

© Марк Холис, вокалистът на британската група "Ток ток", почина на 64-годишна възраст, предаде Франс прес. Вестта за кончината му бе оповестена от негови близки в социалните мрежи.



"Шокиран съм и съм натъжен, че Марк Холис вече не е между живите - заяви бившият басист на групата Пол Уеб във Фейсбук. - Той бе музикален гений. За мен бе чест и привилегия да свиря заедно с него в бандата."



"Почивай в мир, Марк Холис", написа в Туитър неговият роднина Антъни Костело. "Марк бе чудесен съпруг и баща, който остана верен на принципите си. Той се оттегли от музикалната сцена преди 20 години, но е музикална икона."



Причините за смъртта на музиканта не се съобщават. Групата "Ток ток" е основана през 1981 г. в Лондон и се прочу с хитовете си "It's My Life" и "Such a Shame". Албумът й "The Colour of Spring", излязъл през 1986 г., се отличава с повече импровизации в сравнение с предишните й записи и бележи началото на пост-рока. Смята се, че групата "Рейдиохед" е била повлияна от "Ток ток". През 1998 г. роденият в Лондон Марк Холис издаде соло албум, който носи неговото име.