Масов бой между две фамилии пред блок! Нападнаха полицай с брадва

© Вчера, в 19.45ч. в РУ-Роман, е получен сигнал за скандал и побой пред блок №4 в гр. Роман. При пристигане на мястото, служители на РУ-Роман установили, че в междублоковото пространство на бл. № 2 и бл. 4 има масов бой между лица в нетрезво състояние, членове на две фамилии, които носели колове, вили, брадви и лопати. При опит на двамата служители на РУ – Роман да прекратят нарушаването на общественият ред, едно от лицата замахнало с брадва срещу служител на МВР, при което с цел да предпази колегата си и да респектира нападателя, друг полицейски служител произвел два предупредителни изстрела във въздуха в безопасна посока.



В РУ Роман са задържани 6 лица участващи в побоя. Образувано е досъдебно производство.