Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
10 големи цитата на Гоце Делчев: Патриотизмът не е патентован, делото се нуждае от помощи
Автор: ИА Фокус 22:51Коментари (0)36
© Българска история
Гоце Делчев е една от най-важните фигури на българското освободително движение в Македония. Благодарение на неговите усилия ВМОРО се сдобива със своята четническа армия, привлича в редиците си способни войводи и разгръща активна дейност в Одринска Тракия. Делчев остава завинаги в сърцата на македонските българи и не една-две народни песни възпяват подвизите му и невероятното въздействие, което има върху хората около себе си, предаде "Българска история".

1. "Отцепленията и разцепленията никак да не ни плашат. Действително жалко е, но що можем да правим, когато си сме българи и всички страдаме от една обща болест! Ако тая болест не съществуваше в нашите прадеди, от които е наследство и в нас немаше да попаднат под грозния скиптър на турските султани.“

2. "Едно знай, патриотизмът не е патентован, делото се нуждае от помощи, това е олтар – поглъщающ жертвите на всички чисти преносители, без разлика на богати и сиромаси, на върховни и Тюфекчиеви.“

3. "Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование на народите.“

4. "Труд и постоянство, това е силата, с помощта на която човек става най-велик при всеко начинание.“

5. "След като сме се обрекли да загинем млади, трябва да вършим само добро като Исус, за да може нашият любим народ да ни се отплати с добро.“

6. "У децата нема слабостите и пороците на възрастните. И в любовта, и в омразата си те са по-непосредствени, по-силни и по-чисти от нас.“

7. "Където и да се намираме ние живеем духовно свързани един с друг, свързва ни общият дълг към нашия поробен народ, комуто доброволно сме се обрекли да служим.“

8. "Трябва да се надяваме само на себе си, само на своите гърди и мишци, само на своята воля и сила."

9. "Пустата му слава!…Всеки иска да блесне, па не знае и фалшът на тоя блясък.“

10. "Нека видят, нека знаят, че и аз съм като всички хора. Ям, пия, пуша, приказвам, смея се, шегувам се, греша, волнича, обичам да слушам музика и всичко, както другите. Да не мислят, че аз и другарите ми сме свръхчовеци.“






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Иван Иванов: Пускането на новия участък от АМ "Хемус" ще облекчи пътуващите за Плевен и Русе
Иван Иванов: Пускането на новия участък от АМ "Хемус" ще облекчи пътуващите за Плевен и Русе
12:51 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората са влезли през гората
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората са влезли през гората
16:00 / 05.10.2025
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
След трагедията във Варна: Диана Русинова поиска оставките на...
След трагедията във Варна: Диана Русинова поиска оставките на...
16:00 / 05.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Либерализъм и консерватизъм в Европа
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Колективната отбрана на Европа
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: