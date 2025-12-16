През 2025 г. се очаква да бъде натрупана икономия в системата на специализираната медицинска помощ (СИМП) в размер на 10 млн. лв., която ще бъде използвана и изплатена авансово за следващата финансова година. Поради това процентът на увеличение на средствата е леко намален. Този подход позволява предварително осигуряване на част от разходите по бюджета за 2026 г.Това каза директорът на дирекция "Бюджет и финансови параметри“ Ганка Аврамова по време на извънредното заседание на Надзорния съвет на НЗОК, проведено на 1 декември.Проф. Григор Димитров настоя за получаване на справка за неусвоените средства от СИМП.По време на заседанието бе обсъдена системата за електронна здравна карта. Институции изказват подкрепа за въвеждането на картата."Министерството на електронното управление подкрепя представената концепция за изграждане на система за електронна здравна карта. Според тяхното становище, тази система ще допринесе за по-прозрачно и справедливо разпределение на бюджета на НЗОК и ще осигури достъп на медицинските специалисти в болничната и специализираната медицинска помощ до електронните здравни записи на пациентите - възможност, която към моментаимат само общопрактикуващите лекари и комисиите на ТЕЛК/НЕЛК. В представеното становище, министър Мундров ни информира, че до края на 2026 г.България следва да изгради европейски цифров портфейл с електроннаидентичност, съгласно европейските изисквания. В тази връзка се предлагаелектронната здравна карта да бъде внедрена като функционалност в цифровияпортфейл, осигуряваща сигурен и контролиран достъп на гражданите до тяхнатаздравна информация", коментира управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски.Отбелязва се и че МВР изгражда системата за електронна идентификация по Закона за електронната идентификация. Министерството на електронното управление заявява подкрепа за цифровата трансформация в сектор "Здравеопазване“ и за повишаване контрола на разходите чрез модерни дигитални решения, каквато се очаква да бъде системата за електронна здравна карта. Министерството декларира готовност за съдействие и координация при нейното разработване и внедряване.И допълва: "Концепцията за въвеждане на електронна здравноосигурителна карта е разработвана отдавна и е била част от моето виждане за системата още преди да бъда избран за Управител на НЗОК. Това беше и основен акцент в изслушването ми пред Народното събрание. Системата HADIS ще бъде прекратена от 1 януари, като се преминава към модел на електронна здравноосигурителна карта, практикуван в държавите от ЕС. Четците, които ще се използват в лечебните заведения, ще бъдат сертифицирани и подлежащи на контрол, така че да се гарантира надеждността на идентификацията. Относно поставените въпроси за електронната идентификация, напълно споделям необходимостта от по-високо ниво на сигурност. Предвидените технически решения са насочени към реална, недвусмислена и защитена идентификация на пациента, за да се предотвратят злоупотреби и неправомерноотчитане на дейности".Доц. Стефановски уточни, че изборът на технология и устройствата ще бъде предмет на специализирани технически спецификации, но основният принцип е да се гарантира, че отчетената медицинска дейност съответства на реално извършена услуга.