10% от проверките на КЗП завършват с нарушения по Закона за въвеждане на еврото
"Ние чисто на институционално ниво работим заедно по всички проблеми, които видим в сектора. От началото на периода, в който действа Законът за въвеждане на еврото в България, имаме близо 7 хиляди проверки, съставени са пак около седемстотин актове и сме издали над 170 броя наказателни постановления, което означава, че при около 10% от проверките, които ние извършваме, сме установили нарушения по Закона за въвеждане на еврото", обърна внимание той.
Колячев обясни, че проверките не могат да обхванат всички населени места и всички търговци, но дори и днес тези проверки са в ход.
"Нашето поведение на пазара дава своите резултати, търговците са дисциплинирани. Самият факт, че едва 10% от проверките, които правим, завършват с нарушение, означава, че пазарът е спокоен и преходът към новата валута върви дори по-добре от очакваното", подчерта председателят на КЗП.
