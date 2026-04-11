Изминаха първите 100 дни, откакто България официално въведе еврото като своя валута на 1 януари 2026 г. и стана част от еврозоната. С това страната се превърна в 21-вата държава, приела единната европейска валута.

В момента цените у нас все още се изписват както в евро, така и в левове, но от 31 януари 2026 г. разплащанията се извършват единствено в евро. Двойното обозначаване ще остане в сила до края на август, когато изтича и срокът за безплатно обменяне на левове в банките.

Колко се повишиха цените според ЕЦБ?

Проучване на икономисти от ЕЦБ и БНБ показва, че ефектът от въвеждането на еврото върху цените остава ограничен. Според данните преминаването към новата валута е повишило ценовото равнище с около 0,3-0,4 процентни пункта, а с включени предварителни корекции – до около 0,5 пункта.

През първите 100 дни поскъпването е концентрирано основно при услугите – ресторанти, хотели, транспорт, застраховки и комуникации. През януари 2026 г. цените нарастват с 0,6% на годишна база, което е определено като "необичайно високо" за този период.

Още през февруари обаче темпът се нормализира, а от март насам инфлацията се влияе предимно от външни фактори, включително войната в Иран.

Данни от търговски вериги показват, че при самото преминаване към еврото промените в цените са били минимални - в рамките на няколко евроцента, което означава, че търговците са спазвали фиксирания курс и правилата за закръгляне.

Въпреки това през последните месеци институциите получиха множество сигнали за по-високи сметки за ток, а потребители съобщават и за сериозно поскъпване на хранителни продукти. Също така цените на винетния стикер за живущи в синя и зелена зона и услуга "паяк" поскъпанха доста - така реалната картина за цените остава по-сложна и нееднозначна.

Сто дни от присъединяването на България към еврозоната отбеляза и Кристин Лагард в публикация в социалните мрежи.

"Изминаха 100 дни, откакто България прие еврото - от 12 държави, използващи нашата единна валута през 2002 г., до 21 днес", посочва тя.

Публикацията е придружена от кратко видео, което проследява развитието на еврото. През 2002 г. валутата е използвана от около 305 милиона души в 12 държави, докато днес тя е в обращение сред близо 358 милиона души в 21 страни, а броят на евробанкнотите достига 30,9 милиарда.