"11% от учениците вече използват такива продукт": Ще бъдат ли забранени никотиновите паучове?
Става дума за малки пакетчета със синтетичен никотин, които се поставят между устната и венеца. Те не отделят дим и често са ароматизирани - с мента, праскова и други вкусове, което ги прави особено привлекателни за младите хора.
По думите на д-р Гергана Гешанова, председател на Коалиция "Без дим", употребата на никотинови паучове нараства бързо и в България.
Изследване сред ученици на възраст 13 - 15 години показва, че 11% от тях вече използват такива продукти - 12% от момичетата и 10% от момчетата.
"Официалните данни са едно, но реалността в училищата е съвсем друга - много деца ги използват в клас, защото няма дим и няма миризма", коментира тя в ефира на bTV.
Паучовете съдържат синтетичен никотин, като в едно пакетче може да има до 20 милиграма. За сравнение - в една цигара средно има около 10 милиграма никотин, но не цялото количество се усвоява.
При паучовете никотинът се всмуква директно през лигавицата и навлиза бързо в организма и мозъка. Според експертите това води до:
- бързо изграждане на зависимост;
- повишено кръвно налягане и сърцебиене;
- гадене и повръщане;
- риск от аритмии;
- възпаления и заболявания в устната кухина;
- негативно влияние върху развиващия се мозък при млади хора.
"Никотинът не е безвреден. Той не е канцероген сам по себе си, но стимулира развитието на ракови процеси", подчерта д-р Гешанова.
Според нея към момента няма обективни и независими научни данни, че никотиновите паучове помагат за отказване от тютюнопушене. Напротив - често водят до т.нар. "двойна употреба", при която човек използва както цигари, така и алтернативни никотинови продукти.
Забранени за непълнолетни, но контролът е слаб
Продажбата на паучове на лица под 18 години е забранена, но контролът остава проблем. Продуктите се продават свободно в търговската мрежа и онлайн, а цената им варира между 12 и 14 лева за опаковка.
В момента в парламента тече обсъждане на законодателни промени. Проектът вече е преминал първо четене в комисията по младежта и спорта, предстои разглеждане в здравната и икономическата комисия, а след това и в пленарна зала.
Закон или промяна в нагласите?
Според Гешанова проблемът не е само в липсата на строги забрани, но и в контрола и обществените нагласи.
Сред обсъжданите мерки са:
- пълна забрана на продажбата;
- ограничаване на рекламите и спонсорството;
- по-строг контрол върху употребата на никотинови продукти на обществени места.
"Не става само със забрани. Трябва и промяна в мисленето - да осъзнаем, че това не е безобидна мода, а зависимост", коментира д-р Гешанова.
Очаква се в следващите седмици парламентът да реши дали никотиновите паучове ще останат на пазара или ще бъдат изцяло забранени.
