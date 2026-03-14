12 години от смъртта на командос Емил Шарков отбелязаха в Лясковец
© ОДМВР - Велико Търново
Цветя пред паметната плоча в СУ "Максим Райкович" положиха директорът на ОДМВР - Велико Търново старши комисар Мариян Лонгинов, началникът и служители на Районно управление - Горна Оряховица, съпругата на командоса Милена Шаркова, близки и представители на Община Лясковец.
ФОКУС припомня, че преди 12 години Шарков бе застрелян при акция за арест и изземане на незаконно оръжие на барикадиралия се в дома си в Лясковец Петко Петков. Към момента Петков излежава доживотната си присъда за умишленото убийство на Шарков и опит за убийство на други петима полицаи.
