12 кг марихуана са иззети при спецакция на полицията в Стара Загора. Стойността на наркотиците е около 240 хил. лева по цените на черния пазар. Това съобщи на брифинг директорът на ОДМВР-Стара Загора ст. комисар Красимир Христов, предаде репортер на "Фокус". Той уточни, че освен марихуаната са намерени и оловна пушка двуцевка с 22 патрона, 16-ти калибър. Иззети са и хапчета Ксанакс. 

"Специализираната акция е във връзка с открита марихуана – пакетирана и в насипно състояние, с цел разпространение. Тя се намира в стопанска постройка в покрайнините на Стара Загора - на изхода на Калояновско шосе, северно от пътя. Задържаните в постройката са 69-годишна майка, 45-годишният й син и приятелката му - на 23 години. Задържаните извън помещението са си купили около 30 грама марихуана. Те са двама мъже на 27 години. Имаме данни, че 45-годишният мъж има криминални прояви", каза ст. комисар Христов.

От Окръжна прокуратура заявиха, че се установява съпричастността на лицата и предстои днес да бъдат повдигнати обвинения и да бъдат задържани за 72 часа. Трима от задържаните са живеели в постройката, в която са намерени наркотиците, а другите двама са купувачи.

"Окръжна прокуратура наблюдава досъдебно производство за престъпление - държание на високорискови вещества с цел разпространение. По делото и към момента се извършват активно процесуално-следствени действия, разпити на множество свидетели, извършваме претърсване, изземване и обиски. Установява се съпричастността на всяко едно от лицата към извършеното престъпление. От проведените до момента действия може да се направи обосновано предположение, че задържаните в постройката лица са тези, които са държали наркотичното вещество. Има данни, от показания на свидетели, че са разпространявали и продавали на трети лица. При претърсването е намерена и пушка с 22 броя боеприпаси, както и 600 бр. таблетки Ксанакс, които са под специален режим на продажба и нямат съответните документи. Активно ще продължи разследването", уточни заместник-окръжният прокурор на Стара Загора Георги Николов. Предстои да бъде внесено и искане за мярка за неотклонение.