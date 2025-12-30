122 мисии са реализирани от екипите на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха за периода 1 януари – 30 декември 2025 г., съобщиха във Facebook от Центъра.92 са вторичните мисии от типа hospital to hospital, а 30 са първични от мястото на инцидента до лечебно заведение с необходимото ниво на компетентност.Преобладаващата патология на пострадалите е травматизъм, в резултат на пътнотранспортни произшествия, височинни травми, трудови злополуки и др.Най-малкият транспортиран по въздуха пациент е бебе на 5-месечна възраст, а най-възрастният е на 92-годишна възраст."Благодарим за добрата координация и съвместните усилия на всички участници в процеса - "България Хели Мед Сървиз" - ЕАД, дирекция "Национална система 112“, Планинската спасителна служба, центровете за спешна медицинска помощ, лечебните заведения и екипите, които работят в тях.От стартирането на системата HEMS през юни 2024 г., до момента са реализирани общо 165 мисии по оказване на спешна медицинска помощ по въздуха", пишат още от Центъра.