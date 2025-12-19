Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Най-студено тази сутрин е било в Драгоман и Кюстендил, където са отчетени минус 4 градуса по Целзий. Същевременно най-топло е на нос Калиакра - 9 градуса

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:

- София минус 2 градуса

- Пловдив минус 2 градуса

- Варна 7 градуса

- Бургас 3 градуса

- Русе 1 градус

- Стара Загора минус 2 градуса

- Благоевград минус 3 градуса