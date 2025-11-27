13-тата заплата и кой я получава в България?
© Фокус
В частния сектор тези допълнителни средства се наричат "коледен бонус“. Проучване, проведено през 2024 г., показа, че под 50% от работодателите захраниха сметките на служителите си с между 200 и 700 лева.
Коледните премии понякога идват под формата на подаръчни ваучери – за храна или за техника.
В законодателството едно е разписано точно – 13-та заплата се облага с данъци и осигурителни вноски, както всяка една друга през годината. Ако сте от тези, които ще я вземат, ще имате още един бонус през следващата година, пише "Фокус". Тази допълнителна заплата вдига годишния доход, който пък е базата, на която се изчисляват пенсии или обезщетения за безработица.
Остава да си помечтаем да попаднем в категорията на служителите, които ще получат 13-та заплата тази година.
Още по темата
/
МОН: Доходите на младите висшисти се увеличават тройно за последните 10 години – вижте заплатите
21.11
НОИ: За година пенсионерите се увеличиха с над 12 хил., а до септември пенсиите "изядоха" близо 73% от планираното за годината
21.11
Одобриха транш от близо 92 млн. лева за изплащане на обезщетения в общинските образователни институции
19.11
НОИ ще плаща днес
18.11
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
10.11
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
28.10
Още от категорията
/
Собственик на два ресторанта и мандра: Всеки месец внасям 120 000 лева под формата на данъци и осигуровки
09:29
Слави Трифонов: Две служителки на Министерството на здравеопазването бяха нападнати при опит да напуснат парламента
26.11
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понесе отговорността за неговите изказвания
26.11
Народът се надига? Внушителна тълпа окупира "Триъгълника на властта", кадри от високо показват мащаба
26.11
Кирил Петков: Вярвам, че в България има достатъчно свободни хора, които да кажат "стигa толкова"
26.11
Доц. Щерьо Ножаров: В Бюджет 2026 има прекомерен дефицит и увеличение на нетните първични разходи
26.11
Проф. Светослав Малинов: Сблъсъците предстоят. Напрежението в НС бледнее пред това в обществото
26.11
Бащата на загиналия Филип: При знакови дела, такива фрапиращи грешки и пропуски са недопустими и въпреки всичко ги има
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Слави Трифонов: Две служителки на Министерството на здравеопазван...
23:37 / 26.11.2025
СДВР поиска прекратяване на протеста срещу Бюджет 2026
23:12 / 26.11.2025
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понес...
22:39 / 26.11.2025
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понес...
22:37 / 26.11.2025
Народът се надига? Внушителна тълпа окупира "Триъгълника на власт...
22:09 / 26.11.2025
Трима полицаи пострадаха по време на протеста в "Триъгълника на в...
22:10 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.