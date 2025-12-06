130 литра на квадратен метър дъжд паднаха в Бургаско. Къмпинг "Арапя" е под вода
©
Пътят за с. Лозенец е проходим. Отворен е републиканският път за с. Варвара заради голямо количество вода на пътното платно, което се стича от извън урбанизирани територии.
Наводнен е пътят зад в. с. Лозенец, заради вода идваща от главния път. Дъждът намалява, реките и деретата са проводими и водата се изтича нормално. Дежурните екипи са на разположение.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Проф. Анна Кръстева: От институциите зависи гражданите да почувст...
22:43 / 05.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.