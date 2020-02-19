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14-ãîäèøíèÿò àãðåñîð, ìàëòðåòèðàë ìîìè÷å â Êóáðàò, å ïîçíàò íà ïîëèöèÿòà
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 10:37 / 19.02.2020Êîìåíòàðè (2)53
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Êàêòî Varna24.bg ñúîáùè, êëèï ñ áðóòàëíà àãðåñèÿ ìåæäó äåöà â Êóáðàò, ïðåäèçâèêà âúëíà îò âúçìóùåíèå â ñîöèàëíèòå ìðåæè.

Êàäðèòå ñà çàñíåòè îò ñâèäåòåëè íà ïîáîÿ, âåðîÿòíî ñúó÷åíèöè íà ìîì÷åòî, ïîñðåä áÿë äåí, â ïàðê â ãðàäà. Ìîì÷åòî óäðÿ è âëà÷è ìîìè÷åòî, êîåòî ïî èíôîðìàöèÿ íà Íîâà òâ å ñúñ ñïåöèàëíè ïîòðåáíîñòè è ìîæå áè çàòîâà íå óñïÿâà èçîáùî äà ñå çàùèòè.

Â÷åðà òîçè êëèï áåøå èçïðàòåí îò äåñåòêè çðèòåëè, áåøå è ìíîãîêðàòíî ñïîäåëÿí â ñîöèàëíèòå ìðåæè. Äèðåêòîðúò íà Öåíòúð çà îáðàçîâàòåëíà ïîäêðåïà Äîáðèíêà Äîáðåâà îáÿñíè çà ìåäèÿòà, ÷å ìîìè÷åòî ñå ÷óâñòâà çäðàâîñëîâíî äîáðå, íî èìà ïñèõè÷åñêà òðàâìà. Ïî äóìèòå ѝ äåòåòî å ðàçòðåâîæåíî îò ôàêòà, ÷å òîçè ñëó÷àé ùå ñå ðàç÷óå.

Äèðåêòîðúò íà ÑÎÓ "Õðèñòî Áîòåâ" Ðîñèöà Õðèñòîâà îáÿñíè, ÷å òåæêèÿò èíöèäåíò å ñòàíàë â íåäåëÿ è ïîòúðïåâøàòà íå å ñïîäåëèëà ñ íèêîãî çà ñòàíàëîòî. 

Ïî äóìèòå íà ïðåäñòàâèòåëÿ íà ÌÂÐ â Ðàçãðàä Èëèÿíà Ãåîðãèåâà äâåòå çàìåñåíè ìîì÷åòà íÿìàò íàâúðøåíè 14 ã., à ïîòúðïåâøàòà å 17-ãîäèøíà. "Ìîì÷åòî, êîåòî å íàíåñëî ïîáîÿ, ñå âîäè íà îò÷åò â äåòñêà ïåäàãîãè÷åñêà ñòàÿ. Ìèíàëàòà ãîäèíà å òðîøèë ïðîçîðöè â ìåñòíîòî ÑÏÒÓ. Èìà íàëîæåíà âúçïèòàòåëíà ìÿðêà, êîÿòî ñå îñúùåñòâÿâà îò ìåñòíà êîìèñèÿ - ïðåäóïðåæäåíèå è ïîñåùåíèå íà ðåäîâíè áåñåäè ñ ïñèõîëîçè", çàÿâè òÿ.

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Õðèñòîâà êëèïúò å çàñíåò èçâúí ó÷åáíî âðåìå è òåðèòîðèÿòà íà ó÷èëèùåòî. Ó÷èëèùíèÿò ïñèõîëîã òâúðäè, ÷å ìîì÷åòî, èçâúðøèëî ïîáîÿ, å âúâ âúçðàñò, â êîÿòî ãî èíòåðåñóâà äàëè ñðåäàòà ùå ãî ïðèåìå.

Äèðåêòîðúò íà ÄÑÏ - Êóáðàò Ðîñèöà Êàëèíîâà îáÿñíè, ÷å ðîäèòåëèòå ñà òåçè, êîèòî çàåìàò îñíîâíî ìÿñòî â ðàçâèòèåòî íà äåöàòà. Òÿ óòî÷íè, ÷å èíñòèòóöèèòå òðÿáâà äà ðåàãèðàò â òàêèâà ììåíòè. "Êëèïúò ïîòðåñå îáùåñòâåíîñòòà â ãðàäà. Òîâà äåòå êîïèðà ñåìååí ìîäåë, íî íå ïîçíàâàì ñåìåéñòâàòà èì. Ñâèêàõìå ìóëòèäèñöèïëèíàðåí åêèï, ñ êîéòî îáñúäèõìå íàøàòà ðåàêöèÿ. Ðåãèñòðèðàëè ñìå òðè ñèãíàëà, çàùîòî íÿìàìå ñàìî åäíî â ðèñê, òúé êàòî è îñòàíàëèòå ñà â îïàñíîñò. Àêî íå îêàæåì ïîäêðåïà íà ìàéêèòå, ïî-íàòàòúê íåùàòà ùå ñå âëîøàò", êàçà Êàëèíîâà.









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