1/5 от лекарите у нас – с тревожност: Как доктор с 43 години в професията преодолява трудните моменти
Автор: Екип Ruse24.bg 21:46Коментари (0)92
© bTV
В България 32% от медицинските специалисти посочват, че страдат от депресия, а 21% – от тревожност, което поставя страната на средно ниво спрямо останалите държави в Общността. Това показва ново проучване на Европейския офис на Световната здравна организация.

Първенци по депресия са Латвия, където 50% от всички лекари страдат от депресия, следвани от Полша. България е на 10-то място, а на последно е Дания с 15 на сто.

Подобни са данните и за нивата на тревожност - отново първа е Латвия с 61% от всички лекари, следвана от Франция с 41%. България тук е на 14-то място с 21 на сто, а последни са Нидерландия с едва 6%.

Д-р Румен Гоцев е от 43 години в професията и казва, че трудно ще се намери случай, който да го депресира.

"То е както в армията. Първо стреляш и после мислиш. Така и тука. Първо оказваме Спешна помощ и после, ако можем, се отдаваме на емоциите“, заяви пред bTV д-р Гоцев.

Д-р Гоцев преодолява тревожността със здрав сън и хумор. В най-напрегнатите моменти разказва вица за Св. Петър, който посреща трима лекари в рая. Българските лекари не са най-тревожните и изпадащи в депресия, но според специалистите, те могат да преминават през тези състояния, без да си дават сметка за тях.

Според психолога Маргарита Бакрачева, депресивните състояния при лекарите може да доведат дори до загуба на хуманност: "Не третирам хората, както обикновено, а ги разглеждам като врагове, тъй като те изчерпват моята енергия“.

Според данните на СЗО, медицинските работници у нас са в тревога заради високия процент временни трудови договори, също и работните смени - един от 4 лекари работи повече от 50 часа седмично.

Винаги, когато може, д-р Гоцев напуска София, за да дойде истинската почивка.






