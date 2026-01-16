Георги Тахов откри официално българския национален щанд на международното изложение "Зелена седмица“ в Берлин, в което България участва за 35 път. През тази година най-голямото световно изложение в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост се провежда в периода 16–25 януари и отбелязва своята 100-годишнина.
Българският щанд, организиран под егидата на Министерството на земеделието и храните, е с площ от 140 кв. м. В рамките на националното участие 15 български производители представят висококачествени млечни и месни продукти, вина и биологични вина, пчелен мед и пчелни продукти, биохрани, розово масло, етерични и студено пресовани масла, ароматни води, натурална козметика и други традиционни и иновативни продукти от българския агрохранителен сектор.
По време на официалното откриване на изложението българският щанд беше посетен от федералния министър на земеделието, прехраната и родината на Федерална република Германия г-н Алоис Райнер. Посещението бе част от официалната обиколка на изложението при неговото откриване и подчерта интереса към българското участие и представените продукти.
Сред официалните гости на българския щанд бяха още управляващият кмет на Берлин Кай Вегнер, европейският комисар по земеделие и храни Кристоф Хансен, президентът на Асоциацията на германските фермери Йоахим Руквид, д-р Кристиан фон Бьотихер, председател на Федералната асоциация на германската хранително-вкусова промишленост и д-р Марио Тобиас, изпълнителен директор на Панаир Берлин.
Министър Георги Тахов подчерта, че участието на България в юбилейното 100-о издание на "Зелена седмица“ е важна възможност за утвърждаване на страната ни като надежден партньор и доставчик на качествени и конкурентоспособни агрохранителни продукти, както и за разширяване на търговско-икономическите отношения с Германия и останалите международни партньори, съобщи министерството.
"Зелена седмица“ ежегодно привлича стотици хиляди посетители и изложители от десетки държави. В рамките на изложението през тази година се провежда и Глобалният форум за храни и земеделие, включващ Среща на върха на земеделските министри с участието на делегати от над 70 държави.
