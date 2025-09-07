ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|1500 нарушения само за 12 часа
Своеобразен рекордьор при леките автомобили е засечен със 179 км/ч в тъмната част на денонощието на Северната скоростна тангента, а на магистрала – с 222 км/ч. При товарните автомобили най-високата регистрирана скорост е 122 км/ч, засечена е на автомагистрала.
Припомняме, че от 00:00 ч. днес Националното тол управление предоставя информация на МВР за нарушения, установени на 11 приоритетни сертифицирани отсечки в страната – две на АМ "Тракия“, по една на АМ "Хемус“, АМ "Струма“ и АМ "Марица“, както и шест отсечки на територията на СДВР и областните дирекции в Шумен, Плевен, Ловеч, Русе и Перник. Предстои постепенното добавяне на нови отсечки по магистралите и първокласните пътища.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 23
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил се заби в бензиностанция в София
21:56 / 05.09.2025
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: