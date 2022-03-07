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|16 общини изпадат от определението "селски район"
По националната дефиниция до момента, селските райони включваха общините, в които най-голямото населено място има население до 30 000 души. В новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) обаче това няма да е така.
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В Стратегическия план на България, който вече е изпратен за одобрение в Брюксел, е записана нова национална дефиниция, която определя като “селски район” общините, в които няма населено място с население над 15 000 души.
И ако досега 231 общини от общо 264 в страната бяха определени като селски, в Стратегическия ни план е ясно записано, че в периода 2023-2027 г. с определението “селски общини”, ще се класифицират едва 215 от общините в България.
Вижте целия документ и конкретно страници 322-323
Благодарение на новата дефиниция отпадат ключови население места с развито земеделие в различни сектори - животновъдство, зеленчукопроизводство, винарство и други.
Например някои от населените места, които отпадат по новата дефиниция за селски район, са: Гоце Делчев, Петрич, Сандански, Айтос, Карнобат, Севлиево, Троян, Лом, Карлово, Нова Загора, Ботевград, Самоков, Стамболийски и други.
Ето списък на общините, записани в стратегическия ни план, влизащи в дефиницията “селски район”:
Благоевград – Банско, Белица, Гърмен, Кресна, Разлог, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас – Камено, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна – Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла – Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново – Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
Видин – Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца – Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Габрово – Дряново, Трявна
Добрич – Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали – Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
Кюстендил – Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
Ловеч – Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Угърчин, Ябланица
Монтана – Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вършец, Вълчедръм, Георги Дамяново, Медковец, Чипровци, Якимово
Пазарджик – Батак, Белово, Брацигово, Лесичево, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница
Перник – Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
Плевен – Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг
Пловдив – Брезово, Калояново, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Съединение, Хисаря
Разград – Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
Русе – Борово, Бяла, Ветово, Две Могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
Силистра – Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
Сливен – Котел, Твърдица
Смолян – Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
София –област – Антон, Божурище, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора – Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел Баня, Раднево, Чирпан
Търговище – Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
Хасково – Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово, Тополовград
Шумен – Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови Пазар, Смядово, Хитрино
Ямбол – Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа
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