на 9 ноември 2025 г. в столичния квартал "Разсадника“ беше извършен ужасяващ акт на насилие, при който специализант от ВМА прегази и уби бездомно куче докато то спеше кротко на тротоара.
Тази сутрин на гаража на лекаря се появи и надпис "УБИЕЦ".
Хиляди призоваха ръководството на ВМА да отстранят д-р Нeнад Цoневски от работа.
Може да подпишете петицията тук.
160 хиляди души са подписали петицията за Мая! Хората искат уволнение на д-р Цоневски
Неделя Щонова осъди случилото се с кучето Мая: Нещо наистина е тотално сбъркано в нас! В начина, по който позволяваме жестокостта
10:02
Мъжът, грижил се за кучето Мая: Казах на сина ми, че кученцето е остаряло, станало е звездичка и си е заслужило крилцата
10.11
