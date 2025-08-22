18-годишната жена, пострадала тежко в свирепата катастрофа в София, претърпя втора операция

© Екипът на чл.-кор. проф. д-р Николай Габровски, д.м.н. оперира 18-годишната млада жена, която пострада тежко в катастрофата при която лек автомобил се заби в автобус на градския транспорт в София.



Операциите, която извършиха пироговските неврохирурзи са част поредица от сложни оперативни интервенции, през които трябва да премине пациентката.



Към момента младата жена е настанена в неврореанимацията на университетската болница "Пирогов" на апартна вентилация.



Екипът на д-р Валерий Плачков осъществява 24-часово активно мониториране и реанимационни мероприятия.



Припомняме, че на 18 август екипът на доц. Рашков извърши първата от поредица операции, които предстои да премине пациентката.