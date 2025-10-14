Задържаха 19-годишен за причинена лека телесна повреда по хулигански подбуди в Ямбол. За това съобщи ОДМВР-Ямбол.Вчера около 17:10 часа, до блок 8 в квартал "Зорница“, младият мъж е причинил повърхностно нараняване в областта на врата на 5-годишно дете, след стрелба с пистолет. Извършителят е избягал от мястото на инцидента.На място незабавно са изпратени полицейски служители за изясняване на обстоятелствата по случая. Установено е, че детето е с охлузва рана в областта на врата, без проникване в меките тъкани.У младия мъж е открит и иззет пневматичен пистолет с гумени сачми. Младежът е задържан за срок до 24 часа. Процесуално-следствените действия по случая продължават в рамките на образуваното досъдебно производство.