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|19-годишен "талант" отнесе с "БМВ" три коли и четири колчета, при това напълно трезвен
Установено било, че 19-годишен водач на лек автомобил БМВ с шуменска регистрация се движил по бул." Симеон Велики". До кръстовище с ул." Цар Иван Асен II" загубил контрол над автомобила, и се ударил в паркирани по булеварда Шевролет "Авео", Ауди "А4", Порше "Панамера" и четири предпазни колчета.
При произшествието леко пострадал, с порезни рани е 19-годишният пътник в автомобила. Водачът е правоспособен, тестван е за алкохол, пробата му е отрицателна. Извършен е оглед, образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 343 ал. 1 б. "А" от НК.
Коментари (2)
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Aнонимен
преди 54 мин.
0
Aнонимен
преди 2 ч. и 39 мин.
+1
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