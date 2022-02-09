19-годишен "талант" отнесе с "БМВ" три коли и четири колчета, при това напълно трезвен

© Малко след 23 часа на 8 февруари в дежурната част на РУ- Шумен е приет сигнал за възникнало пътнотранспортно произшествие на бул." Симеон Велики" в града. На място бил изпратен полицейски екип.



Установено било, че 19-годишен водач на лек автомобил БМВ с шуменска регистрация се движил по бул." Симеон Велики". До кръстовище с ул." Цар Иван Асен II" загубил контрол над автомобила, и се ударил в паркирани по булеварда Шевролет "Авео", Ауди "А4", Порше "Панамера" и четири предпазни колчета.



При произшествието леко пострадал, с порезни рани е 19-годишният пътник в автомобила. Водачът е правоспособен, тестван е за алкохол, пробата му е отрицателна. Извършен е оглед, образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 343 ал. 1 б. "А" от НК.