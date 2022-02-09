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19-годишен "талант" отнесе с "БМВ" три коли и четири колчета, при това напълно трезвен
Автор: Пламена Николова 16:31 / 09.02.2022Коментари (2)97
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Малко след 23 часа на 8 февруари в дежурната част на РУ- Шумен е приет сигнал за възникнало пътнотранспортно произшествие на бул." Симеон Велики" в града. На място бил изпратен полицейски екип.

Установено било, че 19-годишен водач на лек автомобил БМВ с шуменска регистрация се движил по бул." Симеон Велики". До кръстовище с ул." Цар Иван Асен II" загубил контрол над автомобила, и се ударил в паркирани по булеварда Шевролет "Авео", Ауди "А4", Порше "Панамера"  и четири предпазни колчета. 

При произшествието леко пострадал, с порезни рани е 19-годишният пътник в автомобила.  Водачът е правоспособен, тестван е за алкохол, пробата му е отрицателна. Извършен е оглед, образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 343 ал. 1 б. "А" от НК.









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Aнонимен
преди 54 мин.
0
 
 
Пък ако беше пил не знам....
Aнонимен
преди 2 ч. и 39 мин.
+1
 
 
Браво мойто момче, утре гледай да са 10 коли... минимум!
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