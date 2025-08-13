Новини
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
Автор: Екип Ruse24.bg 09:05Коментари (0)39
© Булфото
С над 11% по-висока заплатата ще започнат депутатите новия парламентарен сезон, който стартира на 3 септември след 33-дневната им ваканция. Основното месечно възнаграждение на народните представители се повишава 7137 до 7935 лв.

Причина за това отчетения от Националния статистически институт (НСИ) ръст през второто тримесечие на годината на средната заплата за страната, на база на която се определя и колко пари получават депутатите.

Повечето народни представители ще взимат много над 8 000 лева месечно, предаде "24 часа". Според парламентарния правилник те получават с 15% от определената основна заплата за участие в редовна комисия, а всеки е депутат е част от поне една такава. За председателите и заместник-председателите на комисии възнаграждението им се увеличава с още 35%. Научна степен добавя нови 10% върху основната заплата.

Същевременно съгласно Кодекса на труда всеки служител получава клас за прослужени години. За народните представители и държавните чиновници колективният трудов договор предвижда по 1% за всяка прослужена година и така за 20 години трудов стаж депутатите получават още около 2 хил. лв. В крайна сметка немалко получават поне 12 хил. лева на месец. Председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова, която има и научно звание сериозен трудов стаж ще получава над 16 хил. лева, тъй като месечното възнаграждение на шефа парламента е с 55% над средното за депутатите.

Такава заплата получава и премиерът, а възнаграждението на министрите е равна на това на председателите на комисиите в парламента.

При висшите държавни длъжности най-високо заплатена е президентската. Основното възнаграждение на държавния глава двойно по-голямо от депутатското и възлиза на 14 870 лв. месечно. Като военен Румен Радев получава по още 1 1,4% за всяка прослужена година, а той има 20 години трудов стаж. Така месечната му заплата става по-малко от 19 033 лева.

