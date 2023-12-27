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20 години от най-черната Коледа за България и атентата в Кербала
Автор: Петя Кузева 14:39Коментари (0)94
© Военна академия
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Военна академия "Г. С. Раковски" си спомни за загиналите при терористичната атака в Кербала на Коледа преди точно 20 години. 

На 27 декември 2003 г. при терористична атака с камион-цистерна и обстрел на база "Индия" в гр. Кербала, Ирак, загиват петима военнослужещи: майор Георги Христов Качорин, старши лейтенант Николай Ангелов Саръев и офицерски кандидати Иван Христов Инджов, Антон Валентинов Петров и Свилен Симеонов Киров, а 64 бяха ранени.

Припомняме доклада на тогавашния началник на Генералния щаб нa Българската армия – генерал Никола Колев до президента Георги Първанов:

"В изпълнение на поставената от Вас и министър-председателя задача, съвместно с министъра на отбраната, на 29.12.2003 г. извършихме инспекция на българския механизиран батальон от състава на коалиционните сили за следвоенно възстановяване на Ирак. През време на инспекцията установихме следното:

В резултат на терористичната атака срещу лагер "Индия" на българския военен контингент, проведена на 27.12.2003 г. с кола-бомба, минохвъргачен обстрел, обстрел с ръчни противотанкови гранати и стрелково оръжие са загинали петима военнослужещи:

1. Капитан Георги Христов Качорин - поделение - Карлово.

2. Старши сержант Иван Христов Инджов - поделение - Казанлък.

3. Младши сержант Антон Валентинов Петров - поделение - Пловдив.

4. Редник Свилен Симеонов Киров - поделение - Казанлък.

5. Лейтенант Николай Ангелов Саръев - поделение - Пловдив. 

Ранени или контузени са 64 военнослужещи. От тях:

Четирима военнослужещи са евакуирани в Германия в болница на американските въоръжени сили в тежко състояние, но вече са стабилизирани с добра прогноза за възстановяване. Това са:

1. Редник Цветан Колев Атанасов - поделение - Казанлък.

2. Редник Стефан Драганов Драганов - поделение - Пловдив.

3. Редник Пейчо Стоев Стоев - поделение - Казанлък.

4. Редник Борис Йорданов Борисов - поделение - Белене. 

Двадесет и двама военнослужещи са евакуирани в България за лечение във ВМА - София. Това са:

1. Майор Стоил Генов Чипилски - РСС - Пловдив.

2. Редник Илиян Валериев Митев - поделение - Белене.

3. Старшина Георги Ангелов Видов - поделение - Банкя.

4. Редник Георги Анев Йоличов - поделение - Карлово.

5. Сержант Николай Трифонов Колев - поделение - Карлово.

6. Редник Таньо Николаев Начев - поделение - Карлово.

7. Редник Петко Петков Петков - поделение - Карлово.

8. Редник Трендафил Атанасов Качамаков - поделение - Пловдив.

9. Старшина Стефан Станчев Димов - поделение - Белене.

10. Старши сержант Марин Нейков Даков - поделение - Карлово.

11. Редник Венцислав Маринов Халваджиев - поделение - Карлово.

12. Ефрейтор Веселин Любомиров Сариев - поделение - Мусачево.

13. Редник Мехмед Фоймиев Ялъмов - поделение - Карлово.

14. Сержант Чавдар Павлов Терзиев - поделение - Белене.

15. Ефрейтор Георги Евгениев Воронов - поделение - Карлово.

16. Старши сержант Антон Иванов Тончев - поделение - Свобода.

17. Редник Тодор Василев Райчинов - поделение - Карлово.

18. Старши сержант Костадин Иванов Сираков - поделение - Асеновград.

19. Редник Димитър Иванов Стефчев - поделение - Карлово.

20. Редник Петър Стоянов Табаков - поделение - Стара Загора.

21. Редник Ивайло Маринов Николов - поделение - Карлово.

22. Сержант I степен Радостин Младенов Кирилов – поделение - София. 

Двама военнослужещи се намират в 28-ма американска военна болница в Багдад. Това са:

1. Майор Иван Тодоров Яламов, който ще бъде изписан в близките дни.

2. Редник Илиян Славов Иванов ще бъде евакуиран в американска военна болница в Германия за специално продължително лечение. В момента също е в стабилно състояние с добро самочувствие. 

Пострадали с различни травми са 36 военнослужещи, намиращи се в район № 2 "Кило", които след оказана им амбулаторна медицинска помощ продължават изпълнението на задачите:

1. Редник Борислав Светлозаров Пенков - поделение - Мусачево.

2. Редник Мирослав Павлов Павлов - поделение - Пловдив.

3. Старши лейтенант Емил Стаменов Качамилски - поделение - София.

4. Капитан Ивайло Янков Алексиев - поделение - Велико Търново.

5. Сержант Ивайло Петров Шалварков - поделение - Белене.

6. Капитан Борис Драгомиров Белчев - поделение - Казанлък.

7. Старшина Венцислав Денев Митев - поделение - Безмер.

8. Редник Георги Симеонов Гергов - поделение - Карлово.

9. Редник Койчо Стоянов Мутавчийски - поделение - Карлово.

10. Редник Лука Стоянов Кузманов - поделение - Карлово.

11. Сержант Младен Пейчев Атанасов - поделение - Казанлък.

12. Ефрейтор Красимир Георгиев Стефанов - поделение - Карлово.

13. Старши сержант Васил Константинов Василев - поделение - Белене.

14. Редник Генади Минков Христов - поделение - Карлово.

15. Старшина Георги Цанков Георгиев - поделение - Стара Загора.

16. Редник Петър Танев Танев - поделение - Карлово.

17. Редник Светослав Илиев Пироев - поделение - Белене.

18. Старши лейтенант Петър Кирилов Петров - поделение - Стара Загора.

19. Редник Йордан Бончев Йорданов - поделение - Казанлък.

20. Ефрейтор Николай Иванов Семерджиев - поделение - Карлово.

21. Редник Емил Георгиев Николаев - поделение - Белене.

22. Сержант Веселина Георгиева Вълева - поделение - Казанлък.

23. Майор Валентин Неделев Мутафчийски - поделение - Карлово.

24. Редник Нестор Иванов Несторов - поделение - Казанлък.

25. Редник Георги Кънчев Дамянов - поделение - Стара Загора.

26. Ефрейтор Георги Стефанов Филипов - поделение - Пловдив.

27. Редник Йонко Илиев Пенчев - поделение - Карлово.

28. Старшина Лозан Стоянов Савов - поделение - Обеля.

29. Старшина Георги Николов Искрев - поделение - Карлово.

30. Подполковник Здравко Димитров Дачев - поделение - София.

31. Старши лейтенант Минчо Янков Минчев - поделение - Белене.

32. Редник Лилия Атанасова Иванова - поделение - Карлово.

33. Редник Благо Иванов Боруков - поделение - Пловдив.

34. Ефрейтор Цветомир Петров Маринов - поделение - Белене.

35. Капитан Милен Евгениев Гавраилов - поделение - Бургас.

36. Капитан Светлозар Асенов Кръстев - поделение - Стара Загора." 

Лагер "Индия" е разрушен и неизползваем. Целият личен състав е съсредоточен в лагер "Кило" 

Вечна памет за загиналите български воини!, написаха администраторите на "Фейсбук" страницата на Военна академия и почетоха паметта на загиналите и със снимки, за да си спомним за тях в днешния ден.






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