21 ñà íîâèòå ïîëîæèòåëíè ïðîáè çà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, 8 ñà èçëåêóâàíèòå!

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Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 17:09 / 26.03.2020Êîìåíòàðè (7)56
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21 ñà íîâèòå ïîëîæèòåëíè ïðîáè çà êîðîíàâèðóñ ó íàñ. Òîâà ñúîáùè ïðåäè ìèíóòè íà ðåäîâíàòà ñè ïðåñêîíôåðåíöèÿ ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà ãåí.-ìàéîð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè. 

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