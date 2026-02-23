23 куфара на български туристи не са били разтоварени при пристигането на чартърен полет по маршрут България – Шарм ел-Шейх – Салала (Оман). По случая до ФОКУС бяха разпространени позиции от туроператора, авиокомпанията и Министерството на външните работи.
Полет № FB5665 е изпълнен от националния превозвач Bulgaria Air. От авиокомпанията заявяват, че полетът е бил комбиниран по изрично желание на туроператора, като част от пътниците са били обслужени в Шарм ел-Шейх, а останалите – в Салала, Оман.
От превозвача категорично отхвърлят твърденията за организационен проблем или некоректно изпълнение на полета. "Не е имало закъснение, свързано с липса на екипаж, а полетът е осъществен при спазване на всички регулации и процедури за безопасност. След натоварването на багажа на летище София част от регистрирания багаж е бил неправилно разтоварен на междинната дестинация. Към момента наземният оператор извършва детайлна проверка и поддържа активна комуникация с наземните служби в Шарм ел-Шейх и Салала за възможно най-бързото връщане на куфарите на пътниците. Работи се по организацията на транспортирането им при първа възможност, като туристите ще бъдат информирани чрез туроператора", допълват от авиокомпанията.
От "Емералд Травел България“ ООД посочват, че всички техни клиенти са били посрещнати на летището в Шарм ел-Шейх от представители на местния партньор "Old Egypt Travel" съгласно стандартната организация за обслужване на туристически групи.
"Чрез местния партньор до туроператора е достигнала информация за общо 23 неполучени куфара. На място на засегнатите туристи е оказано съдействие за попълване на протоколи за липсващ багаж, които впоследствие са препратени към авиокомпанията за предприемане на действия по издирване и доставка", се посочва в позицията.
От туроператора подчертават, че съгласно действащото международно въздушно право, включително разпоредбите на Монреалска конвенция, отговорността за обработката и транспортирането на регистрирания багаж е на въздушния превозвач.
От Министерство на външните работи съобщиха, че са запознати със случая. Ситуационният център на ведомството е в контакт с туроператора и следи развитието на ситуацията.
По тяхна информация всички туристи са настанени в съответните хотели и са инструктирани да пазят касовите бележки при закупуване на стоки от първа необходимост с цел последващо възстановяване на разходите. Посолството на Република България в Кайро също следи случая и е в готовност да окаже консулско съдействие при необходимост.
